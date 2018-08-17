Осень премьер на телеканале ICTV

Заканчивается лето, но впереди горячая пора премьер на ICTV. Не пропустите неожиданные проекты и новые серии любимых сериалов! Включайте самое интересное!

С 27 августа стартует новый 5 сезон сериала «На троих». Вас ждут любимые герои и новые образы – и все это на украинском языке! По будням в 22:40!

31 августа на украинские телеэкраны возвращается «Дизель Шоу» с новыми концертами, свежими шутками и героями, по которым успела соскучиться вся страна! С 31 августа по пятницам в 21:30 смотрите новые выпуски «Дизель Шоу».

Неугомонные ведущие тревел-шоу «Особенности национальной работы» приготовили новое путешествие для телезрителей – вас ждут безумные приключения в Латинской Америке! Не пропустите головокружительные приключения в новом сезоне – с 1 сентября в 11:45 на ICTV!

3 сентября стартует проект «Прорвемся!». Проект Сергея Смальчук расскажет о обычных украинцах, которые изменили свою жизнь собственными руками, идеями, выдумками и усилиями. Назло чиновникам, завистникам, мошенникам, политикам они умудряются жить хорошо и более того – готовы делиться своим опытом. Каждый понедельник в 20:20 – не пропустите истории, которые должен знать каждый!

В сентябре на украинском ждать невероятная дизельная премьера – новый семейный сериал «Папаньки». Новый комедийный проект от авторов и актеров «Дизель Шоу» и «На троих» расскажет о жизни таких разных родителей и детей!

Осенью вас будет ждать возвращения любимца всей страны – новый 4 сезон сериала «Пес» порадует зрителей ICTV!

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