ICTV вітає з Новим 2019 роком!

Друзі, наші дорогі телеглядачі та інтернет-користувачі, канал ICTV вітає з Новим 2019-м роком та від усього серця бажає вам добра, мира, достатку та щастя!

Нехай 2018-й рік залишиться в нашій пам’яті лише хорошими спогадами, а все, чого ми всі не встигли зробити тоді, зробимо у 2019-му! Віримо, що новий рік принесе нам усім тільки хороше – любов та здоров’я всім українцям, достаток та спокій кожній родині, мир та процвітання усій нашій країні. Нехай у 2019-му році збуватимуться всі ваші мрії, а усі поставлені вами цілі – будуть досягнені.

У новому році ми обіцяємо тішити вас прем’єрами, веселити та розважати вас, інформувати та розповідати вам нові вражаючі історії, обіцяємо бути вірним другом та надійним партнером.

Команда ICTV щиро дякує за те, що провели минулий рік разом із нами. Віримо, що і у новому році залишимося вірними одне одному – адже разом краще!

З Новим роком!

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