ICTV поздравляет с Новым 2019 годом!

Друзья, наши дорогие телезрители и интернет-пользователи, канал ICTV поздравляет с Новым 2019-м годом и от всего сердца желает вам добра, мира, достатка и счастья!

Пусть 2018-й год останется в нашей памяти лишь приятными воспоминаниями, а все, что мы не успели сделать тогда, сделаем в 2019-м! Верим, что новый год принесет нам всем только хорошее – любовь и здоровье всем украинцам, достаток и спокойствие каждой семье, мир и процветание всей нашей стране. Пусть в 2019-м году сбудутся все ваши мечты, а все поставленные цели будут достигнуты!

В новом году мы обещаем радовать вас премьерами, веселить и развлекать вас, информировать и рассказывать вам новые увлекательные истории, обещаем быть верным другом и надежным партнером.

Команда ICTV благодарит за то, что провели прошлый год вместе с нами. Верим, что и в новом году мы останемся верными друг другу – ведь вместе лучше!

З Новим роком!

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