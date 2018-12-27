Підсумки року: ICTV пригадує найкращі прем’єри 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

В 2018 році ICTV подарував своїм глядачам чимало крутих детективних та гумористичних серіалів і пізнавальних програм. Тому ми вирішили підвести підсумки, пригадати найкращі прем’єрні проекти телеканалу та поділитися разом з вами цими приємними спогадами.

«Копи на роботі» : українська поліцейська комедія

Далеко не сірими були трудові будні районного відділу поліції, адже щодня їм доводилось мати справу з різними цікавими персонажами та намагатися з усіх сил забезпечити законність та порядок в містечку. Кожна детективна ситуація в цих копів відразу перетворювалась на комедійну, що дозволило їм стати особливим поліцейським відділком, зовсім не схожим на інші.

Усі епізоду серіалу «Копи на роботі» ви можете дивитись на сайті Серіалів ICTV .

«Багач-Бідняк» : соціальний експеримент у форматі реаліті

Не кожен з нас може прожити хоча б один день без грошей чи ґаджетів, а в новому реаліті «Багач-Бідняк» мільйонерам на дві доби доводилось відмовлятися від усіх атрибутів свого заможного життя. Деякі бізнесмени знову пригадували, що таке фізична праця, а інші взагалі вперше користувалися робочими інструментами, проте наскільки б складно не було, для кожного з них існувала єдина мета – вижити та не залишитися ні перед ким у боргу.

Дивіться усі випуски реаліті «Багач-Бідняк» онлайн на нашому сайті .

«Прорвемось!» : заряд позитиву у складні часи

Часто нам псують життя проблеми, на які ми не можемо вплинути, наприклад підвищення цін на комунальні послуги, або на проїзд. В таких випадках більшість із нас буде просто ненавидіти чиновників, замість того, щоб власноруч змінити все на краще. Автор та ведучий програми «Прорвемось!» Сергій Смальчук на прикладі реальних історій жителів нашої країни показав, що немає невирішуваних проблем і вихід можна знайти із будь-якої ситуації. Головне мати впевненість, оптимізм та трішки креативу.

Дивіться «Прорвемось!» на сайті ICTV. ua .

«Папаньки» : дизельна прем’єра про труднощі батьківства

Досвідчені батьки Єгор Крутоголов, Євген Сморигін та Євген Гашенко довели, що не тільки матері можуть бути активно долученими до процесу виховання. Татусі не менше люблять своїх дітей та пишаються їхніми успіхами, а ще з ними значно веселіше, адже чоловіки часто забувають, що вже самі давним-давно виросли.

Дивитись усі серії серіалу від творців «Дизель Шоу» «Папаньки» ви можете на сайті Гумору ICTV .

«Марк+Наталка» : про стосунки відверто і смішно

Разом з головними героями Марком та Наталкою ми не просто розбиралися з побутовими проблемами, які виникають на кожному кроці, а вчилися сміятись з них та простіше відноситись до життя, а також намагалися знайти рецепт сімейної ідилії.

Дивіться серіал «Марк+Наталка» онлайн на сайті SERIAL. ICTV. UA

«На трьох» – скетч-шоу від славнозвісних дизелів, яке підкорило серця українців з перших серій. Прості та життєві історії, впізнавані та такі близькі нам персонажі і, головне, – вибухові історії над якими сміється вся країна. У новому сезоні з’явилися нові герої і, звісно, нові жарти. Але незмінним залишився лише гумор і любов глядачів!

Дивитись усі серії скетч-шоу «На трьох – 5 сезон» ви можете на сайті Гумору ICTV .

«Пес – 4 сезон» : довгоочікуване продовження культової історії

Вже четвертий сезон поспіль найкращий детектив країни та всенародний улюбленець Пес не просто допомагав своєму напарнику Максимову розплутувати найскладніші злочини, а й був завжди з ним поруч та підтримував у найважчі періоди, як справжній відданий друг. А любов телеглядачів дозволила 4 сезону побити всі рекорди та очолити топ найкращих програм серед українських каналів.

«Пес-4»: дивитися всі серії нового сезону онлайн ви зможете на сайті Серіалів ICTV .

У 2019 році ICTV не збавлятиме темпів! На вас чекатимуть нові сезони улюблених серіалів та цілком нові захоплюючі прем’єри. Не проґавте першу з них – новий серіал «Розтин покаже» уже з 14 січня в ефірі ICTV та на сайті SERIAL. ICTV. UA .