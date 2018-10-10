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Головна / ICTV став номінантом премії Eyes&Ears Awards / 10.10.2018 11:21

ICTV став номінантом премії Eyes&Ears Awards

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Телеканал ICTV став номінантом престижної європейської премії у сфері дизайну, просування і цифрових досягнень – Eyes & Ears Awards. Роботи департаменту промо та дизайну представлені до нагороди відразу в двох номінаціях.

Телеканал ICTV вже багато років поспіль стабільно завойовує престижні європейські та світові нагороди в галузі дизайну. Зокрема, у 2017 роботи телеканалу вийшли у фінал відразу в 4 номінаціях та отримали три золотих і одну бронзову нагороди. Цього року ICTV знову побореться за перемогу на Eyes & Ears Awards.

До офіційного списку номінантів на здобуття престижної премії увійшов проморолик «Весняна лихоманка», героями якого стали актори «Дизель Шоу»: Єгор Крутоголов, Євгеній Гашенко, Євгеній Сморигін, Олександр Бережок, Олег Іваниця, Яна Глущенко, Вікторія Булітко та Марина Поплавська. Також проморолик програми «Ранок у Великому Місті» з її ведучими Антоном Равицьким, Юлією Зорій, Павлом Казаріним.

Церемонія нагородження та оголошення переможців премії Eyes & Ears Awards відбудеться 23 жовтня у Мюнхені. 

Теги: ведучі ICTV, Дизель шоу, промо-ролик, промокампанія, Ранок у Великому Місті
10.10.2018 11:21
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