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Головна / ICTV отримав золоту та срібну нагороди європейської премії дизайну Eyes & Ears Awards / 24.10.2018 10:55

ICTV отримав золоту та срібну нагороди європейської премії дизайну Eyes & Ears Awards

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Відразу дві роботи Департаменту промо та дизайну ICTV отримали визнання на конкурсі Eyes & Ears Awards у Мюнхені – промо “Ранку у Великому Місті” посіло друге місце, а промо “Дизель Шоу” “Весняна лихоманка” отримала перший приз.

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23 жовтня у Мюнхені відбулася церемонія нагородження лауреатів престижної європейської премії у сфері дизайну, просування і цифрових досягнень – Eyes & Ears Awards. ICTV був представлений двома номінантами, кожен з яких отримав високу нагороду. Промо-кампанія проекту “Ранок у Великому Місті” посіла друге місце у номінації “Best on air programme campaign: News & Information” (Найкраща ефірна кампанія: Новини та інформація).

Промо-ролик “Весняна лихоманка” до нового сезону “Дизель Шоу” здобув перемогу у номінації “Best on air programme campaign: Comedy” (Найкраща ефірна кампанія: Гумор).

Вітаємо наших тріумфаторів – колег з Департаменту промо та дизайну із заслуженою нагородою!

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Теги: Дизель шоу, промо-ролик, промокампанія, Ранок у Великому Місті
24.10.2018 10:55
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