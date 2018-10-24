ICTV отримав золоту та срібну нагороди європейської премії дизайну Eyes & Ears Awards

Відразу дві роботи Департаменту промо та дизайну ICTV отримали визнання на конкурсі Eyes & Ears Awards у Мюнхені – промо “Ранку у Великому Місті” посіло друге місце, а промо “Дизель Шоу” “Весняна лихоманка” отримала перший приз.

23 жовтня у Мюнхені відбулася церемонія нагородження лауреатів престижної європейської премії у сфері дизайну, просування і цифрових досягнень – Eyes & Ears Awards. ICTV був представлений двома номінантами, кожен з яких отримав високу нагороду. Промо-кампанія проекту “Ранок у Великому Місті” посіла друге місце у номінації “Best on air programme campaign: News & Information” (Найкраща ефірна кампанія: Новини та інформація).

Промо-ролик “Весняна лихоманка” до нового сезону “Дизель Шоу” здобув перемогу у номінації “Best on air programme campaign: Comedy” (Найкраща ефірна кампанія: Гумор).

Вітаємо наших тріумфаторів – колег з Департаменту промо та дизайну із заслуженою нагородою!

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