ICTV стал номинантом премии Eyes & Ears Awards

Телеканал ICTV стал номинантом престижной европейской премии в области дизайна, продвижения и цифровых достижений – Eyes & Ears Awards. Работы департамента промо и дизайна представлены к награде сразу в двух номинациях.

Телеканал ICTV уже много лет стабильно завоевывает престижные европейские и мировые награды в области дизайна. В частности, в 2017 работы телеканала вышли в финал сразу в 4 номинациях и получили три золотых и одну бронзовую награды. В этом году ICTV снова поборется за победу на Eyes & Ears Awards.

В официальный список номинантов на получение престижной премии вошел проморолик «Весенняя лихорадка», героями которого стали актеры «Дизель Шоу» Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин, Александр Бережок, Олег Иваница, Яна Глущенко, Виктория Булитко и Марина Поплавская. Также проморолик программы «Утро в Большом Городе» с ее ведущими Антоном Равицким, Юлией Зорий, Павлом Казариным.

Церемония награждения и объявление победителей премии Eyes & Ears Awards состоится 23 октября в Мюнхене.

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