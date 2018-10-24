ICTV получил золотую и серебряную награды европейской премии дизайна Eyes & Ears Awards

Сразу две работы Департамента промо и дизайна ICTV получили признание на конкурсе Eyes & Ears Awards в Мюнхене – промо “Утра в Большом Городе” занял второе место, а промо “Дизель Шоу” “Весенняя лихорадка” получила первый приз.

23 октября в Мюнхене состоялась церемония награждения лауреатов престижной европейской премии в области дизайна, продвижения и цифровых достижений – Eyes & Ears Awards. ICTV был представлен двумя номинантами, каждый из которых получил высокую награду. Промо-кампания проекта “Утро в Большом Городе” заняла второе место в номинации “Best on air programme campaign: News & Information” (Лучшая эфирная кампания: Новости и информация).

Промо-ролик “Весенняя лихорадка” к новому сезону “Дизель Шоу” одержал победу в номинации “Best on air programme campaign: Comedy” (Лучшая эфирная кампания: Юмор).

Поздравляем наших триумфаторов – коллег из Департамента промо и дизайна с заслуженной наградой!

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