Гороскоп на 2019 рік від ICTV

2019 рік пройде під заступництвом Земляної Свині або Кабана. Це дуже працьовитий знак, тому весь рік буде сприятливим для створення бізнесу та розвитку кар’єри. Як кожен з 12 знаків зодіаку проведе наступний 2019 рік Жовтої Земляної свині, читайте в гороскопі, який спеціально для Вас підготувала редакція сайту ICTV.UA!

Овен (21 березня – 20 квітня) (Олена Фроляк)

Багатий на приємні події рік чекає на представників даного знаку! Скрізь встигнути, надолужити згаяне буде дуже непросто. Будьте готові до того, що в деяких справах доведеться піти на компроміс. Зміцнення ділових зв’язків і пошук нових джерел заробітку – ось чому Овнам слід приділити максимум уваги в 2019 році!

Телець (21 квітня – 20 травня) (Петро Дем’янчук)

Проявлена на роботі в 2019 році активність принесе непогані дивіденди! Завдяки комунікабельності і красномовству Тельці впораються з будь-якими поставленими завданнями, але не варто рватися в бій, звалюючи на свої плечі тягар відповідальності за громадські справи. Більше уваги приділити сім’ї і друзям – рекомендація від Земляної Свинки.

Близнюки (21 травня – 21 червня) (Олександр Бережок)

В 2019 Близнюки почнуть займатися абсолютно протилежною й незнайомою для себе діяльністю. Наступний рік Свині змусить Близнюків кардинально змінити професійну сферу і життя в цілому. Також буде можливість не тільки відпочити, а й збагатити себе новими знаннями, зробити необхідні висновки та переглянути життєві пріоритети!

Рак (22 червня – 22 липня) (Єгор Крутоголов)

В 2019 сумлінне виконання обов’язків не залишиться непоміченим керівництвом. Спостережливість Раків – справжній скарб. Завдяки цій властивості характеру можна буде без проблем розібратися в усіх хитросплетіннях колег-інтриганів. Щоб розчарування в людях не було настільки сильним, утіште себе тим, що всі ми – не без гріха!

Лев (23 липня – 23 серпня) (Костянтин Стогній)

Жовта Земляна Свинка готова в 2019 році принести Левам багато везіння, удачі та здійснення найзаповітніших бажань. Найкраще займатися досягненням своєї мрії розмірено і за заздалегідь продуманим планом. Головне – не втрачати оптимізму, не виключено, що вдасться зрушити справу з мертвої точки, за яку потрібно було взятися вже давно!

Діва (24 серпня – 23 вересня) (Інна Шевченко)

З приходом Жовтої Свинки головне для представників цього знаку – сильно не піддаватися емоціям, інакше є ризик допустити багато помилок! 2019 рік – відмінний час, щоб нанести візити в різні інстанції – бюрократи не зможуть заподіяти Дівам ніякої шкоди!

Терези (24 вересня – 23 жовтня) (В’ячеслав Цимбалюк)

Символ року подарує Терезам багато мудрості і можливість впливати на людей силою слова, тому варто чекати, що виступати в ролі домашнього психолога – це норма. Але не варто поспішати давати відповіді на серйозні запитання, потрібно все гарненько обміркувати, щоб потім ні про що не шкодувати!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) (Андрій Ковальський)

Період під заступництвом Свині принесе безліч можливостей реалізувати себе і якісно змінити своє життя. Винахідницька жилка здатна вирішити всі проблеми, тому потрібно всіляко розвивати в собі цю цінну властивість. Дуже важливо зберігати бадьорість духу, а для цього потрібен відпочинок!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня) (Анастасія Мазур)

З упевненістю можна сказати, що в наступному році Стрільцям буде везти в усіх їхніх починаннях. Але щоб впоратися з поставленим завданням, доведеться докласти максимум зусиль. Невеликі складнощі, з якими доведеться зіткнутися в 2019 році, будуть вирішуватися відносно легко і швидко.

Козеріг (22 грудня – 20 січня) (Вікторія Сеник)

Козерогам для вдалого року потрібно переглянути своє ставлення до життя і багато чого змінити в собі. Не виключено, що доведеться на ходу змінювати плани і перемикатися на зовсім інші справи, проте кінцевий результат буде на найвищому рівні. Щоб не вигоріти, необхідно виділяти собі вихідні і влаштовувати затишні вечірки, де можна розслабитися з друзями.

Водолій (21 січня – 20 лютого) (Олександр Ільїних)

Якщо ще не зважилися відкрити свій бізнес, то 2019 – дуже вдалий час для цього рішучого кроку. Астрологи кажуть, що наступний рік буде багатим на цікаві події та яскраві емоції. Також не варто займатися копанням в собі і шукати винних, аналізуючи минулі події. Завтра буде новий день і все стане на свої місця!

Риби (21 лютого – 20 березня) (Оксана Гутцайт)

Особливих успіхів і навіть популярності в цьому році можуть досягти Риби. У 2019 астрологи пророкують їм кардинальні зміни в житті: розширення житлової площі, переїзд та глобальний ремонт. Рік Жовтої Земляної Свині для Риб – це рік відкриттів, нових ідей, знайомств, зустрічей і довгоочікуваних подорожей. У Новому році всі карти у Риб – головне – вміння правильно ними розпорядитися!

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