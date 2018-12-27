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Головна / Гороскоп на 2019 рік від ICTV / 27.12.2018 09:00

Гороскоп на 2019 рік від ICTV

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2019 рік пройде під заступництвом Земляної Свині або Кабана. Це дуже працьовитий знак, тому весь рік буде сприятливим для створення бізнесу та розвитку карєри. Як кожен з 12 знаків зодіаку проведе наступний 2019 рік Жовтої Земляної свині, читайте в гороскопі, який спеціально для Вас підготувала редакція сайту ICTV.UA!

Овен (21 березня – 20 квітня) (Олена Фроляк)

Багатий на приємні події рік чекає на представників даного знаку! Скрізь встигнути, надолужити згаяне буде дуже непросто. Будьте готові до того, що в деяких справах доведеться піти на компроміс. Зміцнення ділових зв’язків і пошук нових джерел заробітку – ось чому Овнам слід приділити максимум уваги в 2019 році!

Телець (21 квітня – 20 травня) (Петро Дем’янчук)

Проявлена на роботі в 2019 році активність принесе непогані дивіденди! Завдяки комунікабельності і красномовству Тельці впораються з будь-якими поставленими завданнями, але не варто рватися в бій, звалюючи на свої плечі тягар відповідальності за громадські справи. Більше уваги приділити сім’ї і друзям – рекомендація від Земляної Свинки.

Близнюки (21 травня – 21 червня) (Олександр Бережок)

В 2019 Близнюки почнуть займатися абсолютно протилежною й незнайомою для себе діяльністю. Наступний рік Свині змусить Близнюків кардинально змінити професійну сферу і життя в цілому. Також буде можливість не тільки відпочити, а й збагатити себе новими знаннями, зробити необхідні висновки та переглянути життєві пріоритети!

Рак (22 червня – 22 липня) (Єгор Крутоголов)

В 2019 сумлінне виконання обов’язків не залишиться непоміченим керівництвом. Спостережливість Раків – справжній скарб. Завдяки цій властивості характеру можна буде без проблем розібратися в усіх хитросплетіннях колег-інтриганів. Щоб розчарування в людях не було настільки сильним, утіште себе тим, що всі ми – не без гріха!

Лев (23 липня – 23 серпня) (Костянтин Стогній)

Жовта Земляна Свинка готова в 2019 році принести Левам багато везіння, удачі та здійснення найзаповітніших бажань. Найкраще займатися досягненням своєї мрії розмірено і за заздалегідь продуманим планом. Головне – не втрачати оптимізму, не виключено, що вдасться зрушити справу з мертвої точки, за яку потрібно було взятися вже давно!

Діва (24 серпня – 23 вересня) (Інна Шевченко)

З приходом Жовтої Свинки головне для представників цього знаку – сильно не піддаватися емоціям, інакше є ризик допустити багато помилок! 2019 рік – відмінний час, щоб нанести візити в різні інстанції – бюрократи не зможуть заподіяти Дівам ніякої шкоди!

Терези (24 вересня – 23 жовтня) (В’ячеслав Цимбалюк)

Символ року подарує Терезам багато мудрості і можливість впливати на людей силою слова, тому варто чекати, що виступати в ролі домашнього психолога – це норма. Але не варто поспішати давати відповіді на серйозні запитання, потрібно все гарненько обміркувати, щоб потім ні про що не шкодувати!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) (Андрій Ковальський)

Період під заступництвом Свині принесе безліч можливостей реалізувати себе і якісно змінити своє життя. Винахідницька жилка здатна вирішити всі проблеми, тому потрібно всіляко розвивати в собі цю цінну властивість. Дуже важливо зберігати бадьорість духу, а для цього потрібен відпочинок!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня) (Анастасія Мазур)

З упевненістю можна сказати, що в наступному році Стрільцям буде везти в усіх їхніх починаннях. Але щоб впоратися з поставленим завданням, доведеться докласти максимум зусиль. Невеликі складнощі, з якими доведеться зіткнутися в 2019 році, будуть вирішуватися відносно легко і швидко.

Козеріг (22 грудня – 20 січня) (Вікторія Сеник)

Козерогам для вдалого року потрібно переглянути своє ставлення до життя і багато чого змінити в собі. Не виключено, що доведеться на ходу змінювати плани і перемикатися на зовсім інші справи, проте кінцевий результат буде на найвищому рівні. Щоб не вигоріти, необхідно виділяти собі вихідні і влаштовувати затишні вечірки, де можна розслабитися з друзями.

Водолій (21 січня – 20 лютого) (Олександр Ільїних)

Якщо ще не зважилися відкрити свій бізнес, то 2019 – дуже вдалий час для цього рішучого кроку. Астрологи кажуть, що наступний рік буде багатим на цікаві події та яскраві емоції. Також не варто займатися копанням в собі і шукати винних, аналізуючи минулі події. Завтра буде новий день і все стане на свої місця!

Риби (21 лютого – 20 березня) (Оксана Гутцайт)

Особливих успіхів і навіть популярності в цьому році можуть досягти Риби. У 2019 астрологи пророкують їм кардинальні зміни в житті: розширення житлової площі, переїзд та глобальний ремонт. Рік Жовтої Земляної Свині для Риб – це рік відкриттів, нових ідей, знайомств, зустрічей і довгоочікуваних подорожей. У Новому році всі карти у Риб – головне – вміння правильно ними розпорядитися!

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Теги: ICTV – твоя новорічна зірка, Гороскоп ICTV, хороший гороскоп
27.12.2018 09:00
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