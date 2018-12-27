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Главная / Гороскоп на 2019 год от ICTV / 27.12.2018 09:00

Гороскоп на 2019 год от ICTV

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2019 пройдет под покровительством Земляной Свиньи или Кабана. Это очень трудолюбивый знак, поэтому весь год будет благоприятным для развития бизнеса и  стремительной карьеры. Как каждый из 12 знаков зодиака проведет следующий 2019 Желтой Земляной свиньи – читайте в гороскопе, который специально для Вас подготовила редакция сайта ICTV.UA!

Овен (Елена Фроляк)

Богатый событиями год ожидает представителей данного знака! Везде успеть, наверстать упущенное будет весьма непросто. Будьте готовы к тому, что в некоторых делах придется пойти на компромисс. Укрепление деловых связей и поиск новых источников заработка – вот чему Овнам  следует уделить максимум внимания в 2019 году!

Телец (Петр Демьянчук)

Проявленная на работе в 2019 году активность принесет неплохие дивиденды! Благодаря коммуникабельности и красноречию Тельцы справятся с любыми поставленными задачами, но не стоит рваться в бой, взваливая на свои плечи груз ответственности за общественное дело. Больше внимания уделить семье и друзьям – рекомендация от Земляной Свинки.

Близнецы (Александр Бережок)

В 2019 Близнецы начнут заниматься абсолютно противоположной и незнакомой для себя деятельностью. Грядущий год Свиньи заставит Близнецов кардинально изменить профессиональную сферу  и жизнь в целом. Будет возможность не только отдохнуть, но и обогатить себя новыми знаниями, сделать необходимые выводы, пересмотреть жизненные приоритеты!

Рак (Егор Крутоголов)

В 2019 добросовестное исполнение обязанностей не останется незамеченным руководством. Наблюдательность Раков – настоящий клад. Благодаря этому свойству характера можно будет без проблем разобраться во всех хитросплетениях коллег-интриганов. Чтобы разочарование в людях не было столь сильным, утешьте себя те, что все мы – не без греха!

Лев (Константин Стогний)

Желтая Земляная Свинка готова в 2019 году принести Львам много везения, удачи и осуществления самых заветных желаний.  Лучше всего заниматься достижением своей мечты размеренно и по заранее продуманному плану. Главное, не терять оптимизма, не исключено, что удастся сдвинуть дело с мертвой точки, за которое нужно было давно взяться!

Дева  (Инна Шевченко)

С приходом Желтой Свинки главное для представителей этого знака – сильно не поддаваться эмоциям, иначе есть риск допустить много ошибок! 2019 год – отличное время, чтобы наносить визиты в различные инстанции – бюрократы не смогут причинить Девам никакого вреда!

Весы (Вячеслав Цимбалюк)

Символ года подарит Весам много мудрости и возможность влиять на людей силой слова, поэтому стоит ждать, что выступать в роли домашнего психолога – это норма. Но не  стоит торопится давать ответы на серьезные вопросы, нужно все хорошенько обдумать, чтобы потом ни о чем не сожалеть!

Скорпион (Андрей Ковальский)

Период под покровительством Свиньи принесет множество возможностей реализовать себя и качественно изменить свою жизнь. Изобретательская жилка способна решить все проблемы, так что нужно всячески развивать в себе это ценное свойство. Очень важно сохранять бодрость духа, а для этого нужен отдых!

Стрелец (Анастасия Мазур)

С уверенностью можно сказать, что в наступающем году Стрельцам будет везти во всех их начинаниях. Но чтобы справиться с поставленной задачей, придется приложить максимум  усилий. Небольшие сложности, с которыми придется столкнуться в 2019 году, будут решаться относительно легко и быстро.

Козерог (Виктория Сеник)

Козерогам для удачного года нужно пересмотреть свое отношение к жизни и многое изменить в себе. Не исключено, что придется на ходу менять планы и переключаться на совершенно другие дела, однако конечный результат будет на высшем уровне.Чтобы не выгореть, необходимо выделять себе выходные и устраивать уютные вечеринки, где можно расслабиться с друзьями.

Водолей (Александр Ильиных)

Если еще не решились открыть свой бизнес, то 2019 – самое подходящее время для этого решительного шага. Астрологи говорят, что следующий год будет богатым на интересные события и яркие эмоции. Также не стоит заниматься копанием в себе и искать виноватых, анализируя прошедшие события. Завтра будет новый день  все станет на свои места!

Рыбы (Оксана Гутцайт)

Особых успехов и даже популярности в этом году могут достичь Рыбы. В 2019 году астрологи пророчат им кардинальные изменения в жизни: расширение жилой площади, переезд и глобальный ремонт. Год Желтой Земляной Свиньи для Рыб – это год открытий, новых идей, знакомств, встреч и долгожданных путешествий. В Новом году все карты у Рыб – главное – умение правильно ими распорядиться!

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Теги: ICTV – твоя новорічна зірка, Гороскоп ICTV, хороший гороскоп
27.12.2018 09:00
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