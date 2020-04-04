Смачно, корисно та просто: ТОП-3 весняних рецепти від Антона Равицького

Весняна пора – це чудовий час змінити свій раціон харчування на більш корисний. В цьому нам можуть допомогти овочі, фрукти та якомога більше зелені. Ведучий програми “Ранок у Великому Місті” Антон Равицький знає, як приготувати страви, які були б не просто легкими та корисними, а ще й надзвичайно смачними! А ще з радістю ділиться найкращими ідеями весняних страв.
Гарнір зі шпинату в білому соусі
Інгредієнти:
- Вершкове масло – 150 г
- Шпинат – 300 г
- Білий йогурт – 1,5 ст.л.
- Цибуля – 2-3 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Мускатний горіх – 5 г
- Оливкова олія – 2 ст.л.
- Сіль, чорний перець – за смаком
Як приготувати:
- Розігріти в сотейнику оливкове і вершкове масло протягом 3-х хвилин.
- Нарізати цибулю, обсмажити в суміші рослинного і вершкового масла.
- Подрібнити часник і додати його в сковороду, коли цибуля дійде до золотистого кольору. Смажити кілька хвилин.
- Нарізати шпинат, прожарити його.
- Додати спеції – сіль, перець, мускатний горіх.
- Коли страва майже дійшла до готовності, додати білий йогурт.
- Всі добре перемішати. Готово!
Італійська паста з цукіні
Інгредієнти:
- Спагеті з твердих сортів пшениці – 250 г
- Білий йогурт – 1,5 ст.л.
- Сир Пармезан – 100 г
- Лимон – 1 шт.
- Помідори черрі – 1 гілочка
- Цукіні (кабачки) – 3 шт.
- Часник – 2-3 зубчики
- Оливкова олія – 15 мл
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Відварюємо спагеті.
- Кулінарний лайфхак, щоб в процесі паста не злиплася: в підсолену воду додаємо оливкову олію.
- Цукіні нарізаємо тонкими смужками, черрі – просто навпіл.
- Подрібнюємо часник.
- Розігріваємо на сковороді оливкове масло.
- Обсмажуємо цукіні протягом 3-х хвилин.
- Додаємо до цукіні часник, смажимо все секунд 30.
- В кінці закидаємо на сковороду помідори черрі, щоб овочі не перетворилися в кашу.
- Тушкуємо овочі на маленькому вогні 3 хвилини.
- В окремій ємності до йогурту натираємо сир, цедру лимона і додаємо спеції.
- Половину склянки води з-під пасти наливаємо в соус і ретельно перемішуємо.
- Комбінуємо соус з пастою.
- Викладаємо все на тарілку, додаємо гарячі овочі, а зверху щедро посипаємо пармезаном.
Яєчний салат з йогуртовим соусом
Інгредієнти:
- Яйця – 3шт.
- Французька гірчиця – 1 ст.л.
- Білий йогурт – 2 ст. л.
- Селера – 1-2 черешка (в залежності від розміру)
- Зелень (петрушка, кріп) – 10 г
- Сіль, чорний перець – за смаком
Як приготувати:
1. Попередньо відварити вкруту яйця, нарізати їх кубиками і відправити в більшу ємність.
2. Нарізати селеру.
3. До селери і подрібненим яйцям додати йогурт і французьку гірчицю. Все добре перемішати.
4. Нарізати зелень, додати в салат.
5. Посолити, поперчити – за смаком.
Смачного!
Джерело: Хочу
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