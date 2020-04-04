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Головна / Смачно, корисно та просто: ТОП-3 весняних рецепти від Антона Равицького / 04.04.2020 10:00
04.04.2020 10:00
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Смачно, корисно та просто: ТОП-3 весняних рецепти від Антона Равицького


Весняна пора – це чудовий час змінити свій раціон харчування на більш корисний. В цьому нам можуть допомогти овочі, фрукти та якомога більше зелені. Ведучий програми “Ранок у Великому Місті” Антон Равицький знає, як приготувати страви, які були б не просто легкими та корисними, а ще й надзвичайно смачними! А ще з радістю ділиться найкращими ідеями весняних страв. 

Гарнір зі шпинату в білому соусі

Інгредієнти:

  • Вершкове масло – 150 г
  • Шпинат – 300 г
  • Білий йогурт – 1,5 ст.л.
  • Цибуля – 2-3 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Мускатний горіх – 5 г
  • Оливкова олія – ​​2 ст.л.
  • Сіль, чорний перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Розігріти в сотейнику оливкове і вершкове масло протягом 3-х хвилин.
  2. Нарізати цибулю, обсмажити в суміші рослинного і вершкового масла.
  3. Подрібнити часник і додати його в сковороду, коли цибуля дійде до золотистого кольору. Смажити кілька хвилин.
  4. Нарізати шпинат, прожарити його.
  5. Додати спеції – сіль, перець, мускатний горіх.
  6. Коли страва майже дійшла до готовності, додати білий йогурт.
  7. Всі добре перемішати. Готово!

Італійська паста з цукіні

Інгредієнти:

  • Спагеті з твердих сортів пшениці – 250 г
  • Білий йогурт – 1,5 ст.л.
  • Сир Пармезан – 100 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Помідори черрі – 1 гілочка
  • Цукіні (кабачки) – 3 шт.
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Оливкова олія – ​​15 мл
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Відварюємо спагеті.
  2. Кулінарний лайфхак, щоб в процесі паста не злиплася: в підсолену воду додаємо оливкову олію.
  3. Цукіні нарізаємо тонкими смужками, черрі – просто навпіл.
  4. Подрібнюємо часник.
  5. Розігріваємо на сковороді оливкове масло.
  6. Обсмажуємо цукіні протягом 3-х хвилин.
  7. Додаємо до цукіні часник, смажимо все секунд 30.
  8. В кінці закидаємо на сковороду помідори черрі, щоб овочі не перетворилися в кашу.
  9. Тушкуємо овочі на маленькому вогні 3 хвилини.
  10. В окремій ємності до йогурту натираємо сир, цедру лимона і додаємо спеції.
  11. Половину склянки води з-під пасти наливаємо в соус і ретельно перемішуємо.
  12. Комбінуємо соус з пастою.
  13. Викладаємо все на тарілку, додаємо гарячі овочі, а зверху щедро посипаємо пармезаном.

Яєчний салат з йогуртовим соусом

Інгредієнти:

  • Яйця – 3шт.
  • Французька гірчиця – 1 ст.л.
  • Білий йогурт – 2 ст. л.
  • Селера – 1-2 черешка (в залежності від розміру)
  • Зелень (петрушка, кріп) – 10 г
  • Сіль, чорний перець – за смаком

Як приготувати:

1. Попередньо відварити вкруту яйця, нарізати їх кубиками і відправити в більшу ємність.
2. Нарізати селеру.
3. До селери і подрібненим яйцям додати йогурт і французьку гірчицю. Все добре перемішати.
4. Нарізати зелень, додати в салат.
5. Посолити, поперчити – за смаком.

Смачного!

 

Джерело: Хочу

 

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Теги: Антон Равицький, Ранок у Великому Місті, рецепти
04.04.2020 10:00



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