Смачно, корисно та просто: ТОП-3 весняних рецепти від Антона Равицького

Весняна пора – це чудовий час змінити свій раціон харчування на більш корисний. В цьому нам можуть допомогти овочі, фрукти та якомога більше зелені. Ведучий програми “Ранок у Великому Місті” Антон Равицький знає, як приготувати страви, які були б не просто легкими та корисними, а ще й надзвичайно смачними! А ще з радістю ділиться найкращими ідеями весняних страв.

Гарнір зі шпинату в білому соусі

Інгредієнти:

Вершкове масло – 150 г

Шпинат – 300 г

Білий йогурт – 1,5 ст.л.

Цибуля – 2-3 шт.

Часник – 2 зубчики

Мускатний горіх – 5 г

Оливкова олія – ​​2 ст.л.

Сіль, чорний перець – за смаком

Як приготувати:

Розігріти в сотейнику оливкове і вершкове масло протягом 3-х хвилин. Нарізати цибулю, обсмажити в суміші рослинного і вершкового масла. Подрібнити часник і додати його в сковороду, коли цибуля дійде до золотистого кольору. Смажити кілька хвилин. Нарізати шпинат, прожарити його. Додати спеції – сіль, перець, мускатний горіх. Коли страва майже дійшла до готовності, додати білий йогурт. Всі добре перемішати. Готово!

Італійська паста з цукіні

Інгредієнти:

Спагеті з твердих сортів пшениці – 250 г

Білий йогурт – 1,5 ст.л.

Сир Пармезан – 100 г

Лимон – 1 шт.

Помідори черрі – 1 гілочка

Цукіні (кабачки) – 3 шт.

Часник – 2-3 зубчики

Оливкова олія – ​​15 мл

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

Відварюємо спагеті. Кулінарний лайфхак, щоб в процесі паста не злиплася: в підсолену воду додаємо оливкову олію. Цукіні нарізаємо тонкими смужками, черрі – просто навпіл. Подрібнюємо часник. Розігріваємо на сковороді оливкове масло. Обсмажуємо цукіні протягом 3-х хвилин. Додаємо до цукіні часник, смажимо все секунд 30. В кінці закидаємо на сковороду помідори черрі, щоб овочі не перетворилися в кашу. Тушкуємо овочі на маленькому вогні 3 хвилини. В окремій ємності до йогурту натираємо сир, цедру лимона і додаємо спеції. Половину склянки води з-під пасти наливаємо в соус і ретельно перемішуємо. Комбінуємо соус з пастою. Викладаємо все на тарілку, додаємо гарячі овочі, а зверху щедро посипаємо пармезаном.

Яєчний салат з йогуртовим соусом

Інгредієнти:

Яйця – 3шт.

Французька гірчиця – 1 ст.л.

Білий йогурт – 2 ст. л.

Селера – 1-2 черешка (в залежності від розміру)

Зелень (петрушка, кріп) – 10 г

Сіль, чорний перець – за смаком

Як приготувати:

1. Попередньо відварити вкруту яйця, нарізати їх кубиками і відправити в більшу ємність.

2. Нарізати селеру.

3. До селери і подрібненим яйцям додати йогурт і французьку гірчицю. Все добре перемішати.

4. Нарізати зелень, додати в салат.

5. Посолити, поперчити – за смаком.

Смачного!

Джерело: Хочу

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