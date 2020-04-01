Що приготувати із картоплі: 5 простих рецептів на кожен день

Картопля – це найбільш універсальний овоч на кухні кожної української сім’ї, адже неможливо перерахувати ту кількість страв, в яких вона використовується. Проте якщо вам вже надокучила звичайна варена чи смажена картопля, а захотілось спробувати цікаві і не надто складні страви – редакція ICTV.UA зібрала 5 рецептів із картоплі на кожен день, які під силу кожному.

Картопляна запіканка по-французьки

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

сир твердий – 200 г;

молоко – 2 ст.;

яйця – 2 шт.;

сіль, часник, вершкове масло – за смаком.

Як приготувати:

Очистити картоплю, нарізати тонкими шматочками і викласти в ємність для запікання. Кожен шар посипати дрібно порізаним часником, змішаним з сіллю. Збовтати яйця з молоком і залити цією сумішшю картоплю. Зверху посипати натертим сиром і вершковим маслом. Запікати в духовці протягом 45 хвилин при температурі 180 градусів.

Картопляні зрази з грибами

Інгредієнти:

картопля – 10 шт;

шампіньйони – 300 г;

цибуля – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

молоко – 150 мл.;

вершкове масло – 20 г;

борошно – 5 ст.л.;

рослинне масло – 200 мл.;

панірувальні сухарі – 200 г;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

Відварити картоплю. Із картоплі зробити пюре, додавши молоко і масло. Обсмажити цибулю з грибами на рослинній олії. Далі сформувати зрази, а саме: викласти в долоню 1 ст. л. пюре, по центру викласти 1 ст. л. грибів, зверху додати ще 1 ст. л. пюре і сформувати котлетку, обваляти її в паніровці та обсмажити до рум’яної скоринки на рослинній олії.

Картопляні крокети з сиром

Інгредієнти:

очищена картопля – 500 г;

молоко – 30 мл.;

напівтвердий сир – 100 г;

борошно – 1 ст.л.;

вершкове масло – 70 г;

1 яйце;

панірувальні сухарі – 70 г;

сіль за смаком.

Як приготувати:

В підсоленій воді відварити картоплю. Приготувати пюре, додавши вершкове масло та підігріте молоко. Чекати поки все охолоне до кімнатної температури. Натерти сир на дрібну тертку. Збити яйце. Сформувати невеликі кульки: відокремити від картопляної маси невелику порцію пюре, розплескати, покласти всередину сир і сформувати кульку діаметром близько 3 сантиметрів. Запанірувати її в борошні. Далі вмочити в яйце, панірувати в сухарях, знову в яйце і ще раз в сухарях. Сформовані крокети обсмажити у фритюрі при температурі 170 градусів до рум’яної скоринки (приблизно 2 хвилини).

Деруни

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

яйця – 2 шт.;

1 крупна цибулина;

борошно – 2 ст.л.;

рослинне масло – для обсмажування;

сіль, перець – за смаком;

зубчик часнику – за бажанням.

Як приготувати:

Очистити картоплю і цибулину, натерти на дрібній тертці. За бажанням додати часник. Перемішати отриману масу. Додати яйця і борошно. Добре перемішати. Посолити та поперчити тісто і знову перемішати. Розігріти в сковороді 2-3 ст. л. рослинного масла, набирати ложкою картопляну масу та обсмажувати круглі оладки до рум’яної скоринки. Подавати готові деруни зі сметаною та овочами.

Вареники з картоплею

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

борошно – 800 г;

вода – 400 мл.;

сіль – 1 ч.л.

за смаком: вершкове масло чи сметана. Для шкварок – цибуля та сало.

Як приготувати:

Відварити картоплю, посолити, зробити з неї пюре. Насипати в миску половину борошна, налити води, додати сіль, все перемішати. Поступово додавати іншу половину борошна. Замісити тісто. Розділити тісто на кілька частин. З частини тіста скатати ковбаску та порізати її на шматки. Обваляти ці шматки в борошні і розкачати з них круги діаметром 4-5 сантиметрів. Далі в центр покласти картоплю і сплюснути краї руками. Відварити вареники у соленій кип’яченій воді приблизно 2-3 хвилини. У готові вареники за смаком додати вершкове масло, або сметану. Щоб було ще смачніше – подавати зі шкварками. Для цього необхідно обсмажити нарізане кубиками сало разом із цибулею.

Смачного!

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