Що приготувати із картоплі: 5 простих рецептів на кожен день

Картопля – це найбільш універсальний овоч на кухні кожної української сім’ї, адже неможливо перерахувати ту кількість страв, в яких вона використовується. Проте якщо вам вже надокучила звичайна варена чи смажена картопля, а захотілось спробувати цікаві і не надто складні страви – редакція ICTV.UA зібрала 5 рецептів із картоплі на кожен день, які під силу кожному.
Картопляна запіканка по-французьки
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- сир твердий – 200 г;
- молоко – 2 ст.;
- яйця – 2 шт.;
- сіль, часник, вершкове масло – за смаком.
Як приготувати:
- Очистити картоплю, нарізати тонкими шматочками і викласти в ємність для запікання.
- Кожен шар посипати дрібно порізаним часником, змішаним з сіллю.
- Збовтати яйця з молоком і залити цією сумішшю картоплю.
- Зверху посипати натертим сиром і вершковим маслом.
- Запікати в духовці протягом 45 хвилин при температурі 180 градусів.
Картопляні зрази з грибами
Інгредієнти:
- картопля – 10 шт;
- шампіньйони – 300 г;
- цибуля – 1 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- молоко – 150 мл.;
- вершкове масло – 20 г;
- борошно – 5 ст.л.;
- рослинне масло – 200 мл.;
- панірувальні сухарі – 200 г;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Відварити картоплю. Із картоплі зробити пюре, додавши молоко і масло.
- Обсмажити цибулю з грибами на рослинній олії.
- Далі сформувати зрази, а саме: викласти в долоню 1 ст. л. пюре, по центру викласти 1 ст. л. грибів, зверху додати ще 1 ст. л. пюре і сформувати котлетку, обваляти її в паніровці та обсмажити до рум’яної скоринки на рослинній олії.
Картопляні крокети з сиром
Інгредієнти:
- очищена картопля – 500 г;
- молоко – 30 мл.;
- напівтвердий сир – 100 г;
- борошно – 1 ст.л.;
- вершкове масло – 70 г;
- 1 яйце;
- панірувальні сухарі – 70 г;
- сіль за смаком.
Як приготувати:
- В підсоленій воді відварити картоплю. Приготувати пюре, додавши вершкове масло та підігріте молоко. Чекати поки все охолоне до кімнатної температури.
- Натерти сир на дрібну тертку. Збити яйце.
- Сформувати невеликі кульки: відокремити від картопляної маси невелику порцію пюре, розплескати, покласти всередину сир і сформувати кульку діаметром близько 3 сантиметрів. Запанірувати її в борошні. Далі вмочити в яйце, панірувати в сухарях, знову в яйце і ще раз в сухарях.
- Сформовані крокети обсмажити у фритюрі при температурі 170 градусів до рум’яної скоринки (приблизно 2 хвилини).
Деруни
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- яйця – 2 шт.;
- 1 крупна цибулина;
- борошно – 2 ст.л.;
- рослинне масло – для обсмажування;
- сіль, перець – за смаком;
- зубчик часнику – за бажанням.
Як приготувати:
- Очистити картоплю і цибулину, натерти на дрібній тертці. За бажанням додати часник. Перемішати отриману масу.
- Додати яйця і борошно. Добре перемішати.
- Посолити та поперчити тісто і знову перемішати.
- Розігріти в сковороді 2-3 ст. л. рослинного масла, набирати ложкою картопляну масу та обсмажувати круглі оладки до рум’яної скоринки.
- Подавати готові деруни зі сметаною та овочами.
Вареники з картоплею
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- борошно – 800 г;
- вода – 400 мл.;
- сіль – 1 ч.л.
- за смаком: вершкове масло чи сметана. Для шкварок – цибуля та сало.
Як приготувати:
- Відварити картоплю, посолити, зробити з неї пюре.
- Насипати в миску половину борошна, налити води, додати сіль, все перемішати.
- Поступово додавати іншу половину борошна. Замісити тісто.
- Розділити тісто на кілька частин. З частини тіста скатати ковбаску та порізати її на шматки. Обваляти ці шматки в борошні і розкачати з них круги діаметром 4-5 сантиметрів. Далі в центр покласти картоплю і сплюснути краї руками.
- Відварити вареники у соленій кип’яченій воді приблизно 2-3 хвилини.
- У готові вареники за смаком додати вершкове масло, або сметану.
- Щоб було ще смачніше – подавати зі шкварками. Для цього необхідно обсмажити нарізане кубиками сало разом із цибулею.
Смачного!
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