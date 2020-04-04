Вкусно, полезно и просто: ТОП-3 весенних рецепта от Антона Равицкого

Весенняя пора – это прекрасное время изменить свой рацион питания на более полезный. В этом нам могут помочь овощи, фрукты и как можно больше зелени. Ведущий программы “Утро в Большом Городе” Антон Равицкий знает, как приготовить блюда, которые были бы не просто легкими и полезными, но и очень вкусными! А еще с радостью делится лучшими идеями весенних блюд.

Гарнир из шпината в белом соусе

Ингредиенты:

Сливочное масло – 150 г

Шпинат – 300 г

Белый йогурт – 1,5 ст.л.

Лук – 2-3 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Мускатный орех – 5 г

Оливковое масло – 2 ст.л.

Соль, черный перец – по вкусу

Как готовить:

Разогреть в сотейнике оливковое и сливочное масло на протяжении 3-х минут. Нарезать лук, обжарить в смеси растительного и сливочного масла. Измельчить чеснок и добавить его в сковороду, когда лук дойдет до золотистого цвета. Жарить несколько минут. Нарезать шпинат, прожаривать его. Добавить специи – соль, перец, мускатный орех. Когда блюдо почти дошло до готовности, добавить белый йогурт. Все хорошо перемешать. Готово!

Итальянская паста с цуккини

Ингредиенты:

Спагетти из твердых сортов пшеницы – 250 г

Белый йогурт – 1,5 ст.л.

Сыр Пармезан – 100 г

Лимон – 1 шт.

Помидоры черри – 1 веточка

Цуккини (кабачки) – 3 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Оливковое масло – 15 мл

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Отвариваем спагетти. Кулинарный лайфхак, чтобы в процессе паста не слиплась: в подсоленную воду добавляем оливковое масло. Цуккини нарезаем тонкими полосками, черри – просто пополам. Измельчаем чеснок. Разогреваем на сковороде оливковое масло. Обжариваем цуккини в течение 3-х минут. Добавляем к цуккини чеснок, жарим все секунд 30. В конце закидываем на сковороду помидоры черри, чтобы овощи не превратились в кашу. Тушим овощи на маленьком огне 3 минуты. В отдельной емкости к йогурту натираем сыр, цедру лимона и добавляем специи. Половину стакана воды из-под пасты наливаем в соус и тщательно перемешиваем. Комбинируем соус с пастой. Выкладываем все на тарелку, добавляем горячие овощи, а сверху щедро посыпаем Пармезаном.

Яичный салат с йогуртовым соусом

Ингредиенты:

Яйца – 3шт.

Французская горчица – 1 ст.л.

Белый йогурт – 2 ст. л.

Сельдерей – 1-2 черешка (в зависимости от размера)

Зелень (петрушка, укроп) – 10 г

Соль, черный перец – по вкусу

Технология приготовления:

Предварительно отварить вкрутую яйца, нарезать их кубиками и отправить в большую емкость. Нарезать сельдерей. К сельдерею и измельченным яйцам добавить йогурт и французскую горчицу. Все хорошо перемешать. Нарезать зелень, добавить в салат. Посолить, поперчить – по вкусу.

Приятного аппетита!

Источник: Хочу

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.