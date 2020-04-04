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Главная / Вкусно, полезно и просто: ТОП-3 весенних рецепта от Антона Равицкого / 04.04.2020 10:00
04.04.2020 10:00
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Вкусно, полезно и просто: ТОП-3 весенних рецепта от Антона Равицкого


Весенняя пора – это прекрасное время изменить свой рацион питания на более полезный. В этом нам могут помочь овощи, фрукты и как можно больше зелени. Ведущий программы “Утро в Большом Городе” Антон Равицкий знает, как приготовить блюда, которые были бы не просто легкими и полезными, но и очень вкусными! А еще с радостью делится лучшими идеями весенних блюд.

Гарнир из шпината в белом соусе

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 150 г
  • Шпинат – 300 г
  • Белый йогурт – 1,5 ст.л.
  • Лук – 2-3 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Мускатный орех – 5 г
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соль, черный перец – по вкусу

Как готовить:

  1. Разогреть в сотейнике оливковое и сливочное масло на протяжении 3-х минут.
  2. Нарезать лук, обжарить в смеси растительного и сливочного масла.
  3. Измельчить чеснок и добавить его в сковороду, когда лук дойдет до золотистого цвета. Жарить несколько минут.
  4. Нарезать шпинат, прожаривать его.
  5. Добавить специи – соль, перец, мускатный орех.
  6. Когда блюдо почти дошло до готовности, добавить белый йогурт.
  7. Все хорошо перемешать. Готово!

Итальянская паста с цуккини

Ингредиенты:

  • Спагетти из твердых сортов пшеницы – 250 г
  • Белый йогурт – 1,5 ст.л.
  • Сыр Пармезан – 100 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Помидоры черри – 1 веточка
  • Цуккини (кабачки) – 3 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Оливковое масло – 15 мл
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Отвариваем спагетти.
  2. Кулинарный лайфхак, чтобы в процессе паста не слиплась: в подсоленную воду добавляем оливковое масло.
  3. Цуккини нарезаем тонкими полосками, черри – просто пополам.
  4. Измельчаем чеснок.
  5. Разогреваем на сковороде оливковое масло.
  6. Обжариваем цуккини в течение 3-х минут.
  7. Добавляем к цуккини чеснок, жарим все секунд 30.
  8. В конце закидываем на сковороду помидоры черри, чтобы овощи не превратились в кашу.
  9. Тушим овощи на маленьком огне 3 минуты.
  10. В отдельной емкости к йогурту натираем сыр, цедру лимона и добавляем специи.
  11. Половину стакана воды из-под пасты наливаем в соус и тщательно перемешиваем.
  12. Комбинируем соус с пастой.
  13. Выкладываем все на тарелку, добавляем горячие овощи, а сверху щедро посыпаем Пармезаном.

Яичный салат с йогуртовым соусом

Ингредиенты:

  • Яйца – 3шт.
  • Французская горчица – 1 ст.л.
  • Белый йогурт – 2 ст. л.
  • Сельдерей – 1-2 черешка (в зависимости от размера)
  • Зелень (петрушка, укроп) – 10 г
  • Соль, черный перец – по вкусу

Технология приготовления:

  1. Предварительно отварить вкрутую яйца, нарезать их кубиками и отправить в большую емкость.
  2. Нарезать сельдерей.
  3. К сельдерею и измельченным яйцам добавить йогурт и французскую горчицу. Все хорошо перемешать.
  4. Нарезать зелень, добавить в салат.
  5. Посолить, поперчить – по вкусу.

Приятного аппетита!

 

Источник: Хочу

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Теги: Антон Равицький, Ранок у Великому Місті, рецепти
04.04.2020 10:00



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