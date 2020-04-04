Вкусно, полезно и просто: ТОП-3 весенних рецепта от Антона Равицкого

Весенняя пора – это прекрасное время изменить свой рацион питания на более полезный. В этом нам могут помочь овощи, фрукты и как можно больше зелени. Ведущий программы “Утро в Большом Городе” Антон Равицкий знает, как приготовить блюда, которые были бы не просто легкими и полезными, но и очень вкусными! А еще с радостью делится лучшими идеями весенних блюд.
Гарнир из шпината в белом соусе
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 150 г
- Шпинат – 300 г
- Белый йогурт – 1,5 ст.л.
- Лук – 2-3 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Мускатный орех – 5 г
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соль, черный перец – по вкусу
Как готовить:
- Разогреть в сотейнике оливковое и сливочное масло на протяжении 3-х минут.
- Нарезать лук, обжарить в смеси растительного и сливочного масла.
- Измельчить чеснок и добавить его в сковороду, когда лук дойдет до золотистого цвета. Жарить несколько минут.
- Нарезать шпинат, прожаривать его.
- Добавить специи – соль, перец, мускатный орех.
- Когда блюдо почти дошло до готовности, добавить белый йогурт.
- Все хорошо перемешать. Готово!
Итальянская паста с цуккини
Ингредиенты:
- Спагетти из твердых сортов пшеницы – 250 г
- Белый йогурт – 1,5 ст.л.
- Сыр Пармезан – 100 г
- Лимон – 1 шт.
- Помидоры черри – 1 веточка
- Цуккини (кабачки) – 3 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Оливковое масло – 15 мл
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Отвариваем спагетти.
- Кулинарный лайфхак, чтобы в процессе паста не слиплась: в подсоленную воду добавляем оливковое масло.
- Цуккини нарезаем тонкими полосками, черри – просто пополам.
- Измельчаем чеснок.
- Разогреваем на сковороде оливковое масло.
- Обжариваем цуккини в течение 3-х минут.
- Добавляем к цуккини чеснок, жарим все секунд 30.
- В конце закидываем на сковороду помидоры черри, чтобы овощи не превратились в кашу.
- Тушим овощи на маленьком огне 3 минуты.
- В отдельной емкости к йогурту натираем сыр, цедру лимона и добавляем специи.
- Половину стакана воды из-под пасты наливаем в соус и тщательно перемешиваем.
- Комбинируем соус с пастой.
- Выкладываем все на тарелку, добавляем горячие овощи, а сверху щедро посыпаем Пармезаном.
Яичный салат с йогуртовым соусом
Ингредиенты:
- Яйца – 3шт.
- Французская горчица – 1 ст.л.
- Белый йогурт – 2 ст. л.
- Сельдерей – 1-2 черешка (в зависимости от размера)
- Зелень (петрушка, укроп) – 10 г
- Соль, черный перец – по вкусу
Технология приготовления:
- Предварительно отварить вкрутую яйца, нарезать их кубиками и отправить в большую емкость.
- Нарезать сельдерей.
- К сельдерею и измельченным яйцам добавить йогурт и французскую горчицу. Все хорошо перемешать.
- Нарезать зелень, добавить в салат.
- Посолить, поперчить – по вкусу.
Приятного аппетита!
Источник: Хочу