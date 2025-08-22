Виграти унікальний артефакт цієї війни: відомий ведучий дарує гільзу за донати на збір для 7 десантно-штурмовий корпус

24 серпня на День незалежності України кожен матиме змогу виграти унікальний лот від 7 десантно-штурмового корпусу та ICTV2 – гільзу від 152-мм снаряду самохідної гаубиці «Мста-С». До свого 50-річчя ведучий “Ранку у великому місті” Григорій Герман оголосив збір “50 Герц перемоги”. Тепер ваша допомога 7-му десантно-штурмовому корпусу може стати для вас не просто важливим завданням, а й цінним подарунком.

Для того, щоб отримати знаменний подарунок вам всього лише необхідно задонатити будь яку суму на “конверт” за посиланням. Результати розіграшу буде оголошено вже 24 серпня у День Незалежності України

Ведучий записав відеозвернення з нагоди розіграшу у якому подякував за привітання до Дня народження та оголосив про розіграш приза:

“Про збір, який я оголосив на свій день народження. Збір разом із цьомим корпусом ДШВ. Пацани зробили лот. Ви можете взяти участь у розіграші цього лоту. Це 152-мм гільза від самохідної артилерійської установки М-100С. Це не просто гільза, це не просто метал. Це арт-об’єкт. Це класний дуже артефакт цієї війни. Тому донайте, будь ласка, на цей збір. […]

Сьомий корпус зараз під Покровським. Робить усе для того, щоб у нас був не просто мир, а у нас була, справді, перемога. Так, як ми її собі бачимо і так, як ми її собі визначаємо.” — розповів ведучий у відео

Гаубицю Мста-С десантники затрофеїли під час визволення Ізюму у 2022 році.

А саме ця гільза залишилася після удару по ворожих позиціях на Покровському напрямку цього року. Якщо ви хочете бачити як наші воїні наносять нищівні ураження нашому ворогові — донатьте на збір, щоб наші десантники нищили окупантів з дронів та давили їх коптери своїми сучасними РЕБами

Приєднуйтесь до збору Григорія Германа та вигравайте цінні призи серед своїх!



