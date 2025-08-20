Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Номінант на «Оскар» та переможець «Санденсу»: ICTV2 покаже ексклюзивну прем’єру документального фільму «Порцелянова війна» / 20.08.2025 14:28
20.08.2025 14:28
Поділитися

Номінант на «Оскар» та переможець «Санденсу»: ICTV2 покаже ексклюзивну прем’єру документального фільму «Порцелянова війна»

Номінант на «Оскар» та переможець «Санденсу»: ICTV2 покаже ексклюзивну прем’єру документального фільму «Порцелянова війна»

25 серпня на телеканалі ICTV2 відбудеться показ документального фільму «Порцелянова війна», створеного у копродукції України та Австралії. Стрічку, що стала номінантом на найпрестижнішу кінопремію «Оскар» у 2025 році, вперше покажуть на українському телебаченні о 22:00.

ICTV2 незмінно продовжує місію з популяризації української художнього та документального кіно. “Порцелянова війна” стане частиною великої серії українських фільмів, які ICTV2 покаже у переддень Дня Незалежності. 

Ця захоплива, метафорична й водночас дуже близька українцям історія розповідає про трьох харківських митців. Після початку повномасштабного вторгнення вони вирішують залишитися в місті під постійними обстрілами та продовжують створювати крихкі порцелянові фігурки, несучи культуру попри смерть і розруху навколо.

“Ми не очікували, що наш світ виявиться крихкішим за порцелянові фігурки українських митців. Натомість їхні творіння, що несуть у собі світло та надію на гідне майбутнє, дуже схожі з усіма нами — вони унікальні і мають у собі силу змін. Для нас важливо показати цей фільм, щоб вчергове ствердити — українці незламні, і най ніхто навіть не пробує похитнути нас. Ми показуємо це кіно, щоб показати вам те, як не зупинятися у своїй творчості, розвивати свої таланти та демонструвати це серед своїх, попри будь які складнощі”, — коментує директорка каналів ICTV та ICTV2, очільниця StarLight Doc Анастасія Штейнгауз.

Над фільмом працювала міжнародна команда на чолі з українським митцем Славою Леонтьєвим та американським режисером Бренданом Белломо. Їхня робота — це не просто ще одна воєнна хроніка. Вона нагадує світові, що українці — це нація з власною культурою, яка завжди існувала попри терор, заборони та підміну понять з боку вікового російського гніту.

Фільм «Порцелянова війна» вже здобув перемогу на одному з найвідоміших кінофестивалів світу — «Санденс», а його режисер отримав премію Гільдії режисерів Америки.

Високо оцінена світовою кіноспільнотою, «Порцелянова війна» залишається актуальною для глядачів у всьому світі, а насамперед — для українців як нагадування: ми творимо, живемо і будемо жити. 

Нагадаємо, що 23 серпня о ICTV2 покаже наймасштабнішу українську стрічку “Довбуш” з Сергієм Стрельниковим у головній ролі, а в День Незалежності України, 24 серпня, дивіться фільм за мотивами твору Івана Франка “Захар Беркут” о 22:00 та відзначайте головне свято країни серед своїх на ICTV2

Також по темі: «Це наша земля! Ми вільний народ!»: ICTV2 запрошує відзначити День Незалежності за переглядом патріотичних фільмів і програм разом серед своїх
Теги: Анонс кіно, оскар, Порцелянова війна
20.08.2025 14:28

Топ-відео

46:45
44:21
47:54
44:55
Показати ще

Гарячі матеріали

МВС, національна мережа реабілітаційних центрів RECOVERY та АТ «Укрзалізниця» презентували фотопроєкт «Світло нескорених» до Дня Незалежності

Номінант на «Оскар» та переможець «Санденсу»: ICTV2 покаже ексклюзивну прем’єру документального фільму «Порцелянова війна»

«Це наша земля! Ми вільний народ!»: ICTV2 запрошує відзначити День Незалежності за переглядом патріотичних фільмів і програм разом серед своїх

“Вадим став для мене справжнім принцом із казки”: ведуча ICTV Оксана Гутцайт розповіла про знайомство зі своїм чоловіком
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Без жалю Зараз в ефірі Саллі 16:30 Коп з минулого 18:10
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ