Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / Ведуча ICTV Олександра Кучеренко дізналася у Тіни Кароль про її перший провальний виступ, доньку та ідеальну вагу / 07.05.2021 18:14
07.05.2021 18:14
Поділитися

Ведуча ICTV Олександра Кучеренко дізналася у Тіни Кароль про її перший провальний виступ, доньку та ідеальну вагу


Відома українська співачка Тіна Кароль зізналася ведучій каналу ICTV Олександрі Кучеренко, що дуже б хотіла народити доньку. Зірка шоу-бізу дала відверте інтерв’ю у форматі рубрики “33 за 3” проєкту “Ранок у великому місті”. 

На думку Кароль зворотнім боком популярності є рутина, а її найбільшим досягненням у житті – син. “З ним складно домовитися”, – так співачка відповіла на запитання про те, чим найбільше схожий на неї син.

Дізналася Олександра Кучеренко у Кароль й про те, як вона бореться зі стресом. Виявляється їй для цього достатньо залишитися наодинці. А от інтриги вона б ніколи не змогла б пробачити. Також популярна виконавиця розповіла, яку музику слухає у заторах.

“Зараз слухаю свій альбом “Красиво”. Мені справді подобається те, що вийшло, – сказала Тіна.

Співачці соромно за свій перший виступ, проте за 15 років на сцені вона зрозуміла, що кожен раз як перший. А між авокадо і салом, Тіна впевнено обрала сало і зазначила, що старається не виходити за відмітку – більше 58 кілограмів.

Скільки у Тіни Кароль автівок, як заробила свої перші в житті гроші та у якого чоловіка ніколи б не закохалася – відповіді на ці та інші інтригуючі запитання у інтерв’ю на YouTube-каналі ICTV.

Також по темі: Олександра Кучеренко дізналася секрет щасливого шлюбу Володимира Гройсмана

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко, Ранок у Великому Місті, Тіна Кароль
07.05.2021 18:14



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати