Ведуча ICTV Олександра Кучеренко дізналася у Тіни Кароль про її перший провальний виступ, доньку та ідеальну вагу

Відома українська співачка Тіна Кароль зізналася ведучій каналу ICTV Олександрі Кучеренко, що дуже б хотіла народити доньку. Зірка шоу-бізу дала відверте інтерв’ю у форматі рубрики “33 за 3” проєкту “Ранок у великому місті”.

На думку Кароль зворотнім боком популярності є рутина, а її найбільшим досягненням у житті – син. “З ним складно домовитися”, – так співачка відповіла на запитання про те, чим найбільше схожий на неї син.

Дізналася Олександра Кучеренко у Кароль й про те, як вона бореться зі стресом. Виявляється їй для цього достатньо залишитися наодинці. А от інтриги вона б ніколи не змогла б пробачити. Також популярна виконавиця розповіла, яку музику слухає у заторах.

“Зараз слухаю свій альбом “Красиво”. Мені справді подобається те, що вийшло, – сказала Тіна.

Співачці соромно за свій перший виступ, проте за 15 років на сцені вона зрозуміла, що кожен раз як перший. А між авокадо і салом, Тіна впевнено обрала сало і зазначила, що старається не виходити за відмітку – більше 58 кілограмів.

Скільки у Тіни Кароль автівок, як заробила свої перші в житті гроші та у якого чоловіка ніколи б не закохалася – відповіді на ці та інші інтригуючі запитання у інтерв’ю на YouTube-каналі ICTV.

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