Ведущая ICTV Александра Кучеренко узнала у Тины Кароль о ее первом провальном выступлении, дочери и идеальном весе

Известная украинская певица Тина Кароль призналась ведущей канала ICTV Александре Кучеренко, что очень бы хотела родить дочь. Звезда шоу-бизнеса дала откровенное интервью в формате рубрики “33 за 3” проекта “Утро в большом городе”.

По мнению Кароль, обратной стороной популярности является рутина, а ее главное достижение в жизни – сын. “С ним сложно договориться”, – так певица ответила на вопрос о том, чем больше всего похож на нее сын.

Узнала Александра Кучеренко у Кароль и о том, как певица борется со стрессом. Оказывается ей для этого достаточно остаться наедине. А вот интриги она бы никогда не смогла простить. Также популярная исполнительница рассказала какую музыку слушает в пробках.

“Сейчас слушаю свой альбом “Красиво”. Мне действительно нравится то, что получилось”, – сказала Тина.

Певице стыдно за свое первое выступление, однако за 15 лет на сцене она поняла, что каждый раз, как первый. А между авокадо и салом, Тина уверенно выбрала сало и отметила, что старается не выходить за отметку – более 58 килограммов.

Сколько у Тины Кароль автомобилей, как заработала свои первые в жизни деньги и у какого мужчину никогда бы не влюбилась – ответы на эти и другие интригующие вопросы в интервью на YouTube-канале ICTV.

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