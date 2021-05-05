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Головна / Олександра Кучеренко дізналася секрет щасливого шлюбу Володимира Гройсмана / 05.05.2021 15:30
05.05.2021 15:30
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Олександра Кучеренко дізналася секрет щасливого шлюбу Володимира Гройсмана


Володимир Гройсман став героєм рубрики “33 за 3” проєкту “Ранок у великому місті” на ICTV і сміливо відповів Олександрі Кучеренко на всі провокаційні запитання.

Зокрема, екс-прем’єр-міністр зазначив, що найбільшим своїм досягненням на посаді урядовця вважає стабільність, а як екс-спікер Верховної Ради оцінив роботу парламенту на “двійку” за шкалою від 1 до 10. Розповів Гройсман і про значний внесок у розбудову Вінниці, міським головою якої був 8 років.

Не можу сказати, що я один зробив внесок. Всі вінничани зробили. Ми за 8 років з передостанніх міст у країні за якістю життя стали першими

наголосив Володимир.

Екс-політик зізнався, що найгіршою рисою свого характеру вважає впертість, а востаннє нервував, коли хворіла сім’я на Ковід. Секретом щасливого шлюбу Гройсман вважає повагу і кохання.

Повне інтерв’ю ви можете переглянути на офіційному каналі ICTV у YouTube. Там ви дізнаєтесь, що Володимир Гройсман вважає найбільшою помилкою Володимира Зеленського за 2 роки президентства, який дохід приносить бізнес, скільки квадратних метрів житло у екс-урядовця та яку пораду дав діючому прем’єру Денису Шмигалю.

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Теги: Володимир Гройсман, Олександра Кучеренко, Ранок у Великому Місті
05.05.2021 15:30



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