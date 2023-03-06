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Главная / Как защититься во время войны: ICTV2 покажет новый сезон «Прихованої небезпеки» / 06.03.2023 13:20
06.03.2023 13:20
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Как защититься во время войны: ICTV2 покажет новый сезон «Прихованої небезпеки»

Как защититься во время войны: ICTV2 покажет новый сезон «Прихованої небезпеки»

Война породила новые виды обманов и опасностей для жителей крупных городов. Как защититься в это время и не попасть в лапы пропаганды, покажут в новых выпусках программы «Прихована небезпека». Премьера с Алексеем Душкой стартует сегодня, 6 марта, в эфире телеканала ICTV2.

Как защититься от мошенников-волонтеров? Как вести себя в ТРЦ, если его заминировали? Почему ваш телефон может служить врагу? Избежать этих опасностей поможет ведущий в новом сезоне социальной программы. А еще поговорит и на другие важные темы: обманы с ремонтом техники, опасность молний и покинутых от войны экзотических животных.

«Новый сезон мы начали снимать за пару недель до полномасштабного вторжения. Нам удалось выпустить даже две серии нашей программы. В одной из них мы даже сделали предупреждение, как вести себя во время воздушных тревог, как собрать тревожный чемоданчик и о правиле двух стен. Надеюсь, что это кому-то спасло жизнь», – рассказывает ведущий Алексей Душка.

«Прихована небезпека» – программа расследований, которая знакомит зрителей с неожиданными опасностями нашего быта и дает полезные советы, которые могут спасти ваше имущество или даже жизнь. Не пропустите премьеру нового сезона, чтобы уберечься от сегодняшних угроз.

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Теги: ICTV2, Алексей Душка, Прихована небезпека
06.03.2023 13:20

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