На ICTV прем’єра – проєкт розслідувань «Прихована небезпека»

30 серпня на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра програми «Прихована небезпека», ведучим якої став Олексій Душка. У новому проєкті він розкаже глядачам, як вберегтися від загроз сучасної цивілізації.

Сьогодні люди часто звертаються за інформацією до соцмереж чи форумів. Однак в мережі є багато відвертої дурниці. Через неї користувачі мають хибні уявленні про речі, що нас оточують щодня. У своїй програмі ми розвіюємо побутові міфи. Робимо це без награвань, щиро сподіваючись, що наша програма допоможе українцям жити безпечніше

‒ говорить головний продюсер проєкту Андрій Слободян.

Кожен сюжет програми розкриватиме неочевидні небезпеки нашого побуту. Серед тем: смертельне самолікування, токсичні продукти харчування, онлайн-шахрайство.

Своїми враженнями ділиться ведучий Олексій Душка:

Шокуючою для мене стала тема неякісних дверей і замків. Виявляється, 80% пересічних українців мають надто поганий захист у своїх домівках. Моя особиста історія також була типовою.

До зйомок відповідного сюжету у мене стояв звичайний замок, який замінив нещодавно. Почав у ньому сумніватися, коли взяли інтерв’ю у колишнього «домушника», який розповів нам про двері-«мінутки», тобто ті, які злодії відкривають за одну хвилину. Лише за ключами наш герой визначив, що в мене дуже ненадійний замок. Цілковито він мене переконав, коли показав в інтернеті відмичку – один в один, як мій ключ. І це у вільному продажі. Тому за порадами експертів я вибрав новий замок. Обійшовся вдвічі дорожче за старий, але спокійний сон того коштує. Як обрати надійні замок і двері ми докладно розповідаємо в одному із випусків».

Неочікуване та цікаве дивіться у «Прихованій небезпеці» щопонеділка о 20:20 на ICTV!

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