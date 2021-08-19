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Главная / На ICTV премьера — проект расследований «Прихована небезпека» / 19.08.2021 12:42
19.08.2021 12:42
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На ICTV премьера — проект расследований «Прихована небезпека»

На ICTV премьера — проект расследований «Прихована небезпека»

30 августа на телеканале ICTV состоится премьера программы «Прихована небезпека», ведущим которой стал Алексей Душка. В новом проекте он расскажет зрителям, как уберечься от угроз современной цивилизации. 

Сегодня люди часто обращаются за информацией к соцсетям или форумам. Однако в сети есть много откровенной глупости. Через нее пользователи имеют ложные представлении о вещах, которые нас окружают каждый день. В своей программе мы развеиваем бытовые мифы. Делаем это без наигрывания, искренне надеясь, что наша программа поможет украинцам жить безопаснее

— говорит главный продюсер проекта Андрей Слободян.

Каждый сюжет программы будет раскрывать неочевидные опасности нашего быта. Среди тем: смертельное самолечение, токсичные продукты питания, онлайн-мошенничество.

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Своими впечатлениями делится ведущий Алексей Душка:

Шокирующим для меня стала тема некачественных дверей и замков. Оказывается, 80% рядовых украинцев имеют очень плохую защиту в своих домах.

Моя личная история также была типичной. К съемкам соответствующего сюжета у меня стоял обычный замок, который заменил недавно. Начал в нем сомневаться, когда взяли интервью у бывшего «домушника», который рассказал нам о дверях-«минутках». Это те, которые воры открывают за одну минуту. Только за ключами наш герой определил, что у меня очень ненадежный замок. Полностью он меня убедил, когда показал в интернете отмычку — один в один, как мой ключ. И это в свободной продаже. Поэтому по советам экспертов я выбрал новый замок. Обошелся вдвое дороже старого, но спокойный сон того стоит. Как выбрать надежные замок и дверь мы подробно рассказываем в одном из выпусков.

Неожиданное и интересное смотрите в «Прихованій небезпеці» по понедельникам в 20:20 на ICTV!

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Теги: Алексей Душка, прем'єра ictv, прем'єра проекту, Прихована небезпека
19.08.2021 12:42



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