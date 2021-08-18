На ICTV з’явиться новий зірковий ведучий

Осінній сезон телеканал ICTV розпочне з крутих відкриттів. До команди зірок долучиться відомий ведучий Олексій Душка.

Його власний авторський проєкт точно приверне увагу глядачів біля екранів телевізорів і смартфонів.

Мені подобаються програми, які виробляє телеканал ICTV. Його аудиторія мені близька. Адже я сам фактично є її частиною. За 15 років роботи на телебаченні я багато чого знімав, багато чого бачив, але те, що ми створюємо зараз – новий етап у моїй кар’єрі

Зйомки нового проєкту тривали 4 місяці. За словами Олексія, за такий короткий період був виконаний великий об’єм задач.

Унікальність ICTV в людях. Тут всі – керівники, адміністратори, журналісти, режисери монтажу, оператори – включилися в процес дуже швидко, без розкачки. Прийшли, розподілили сфери відповідальності і все чітко виконали

Ведучий інтригує, що це не єдиний проєкт, який би він хотів реалізувати на каналі ICTV. У планах Олексія запропонувати глядачеві щось більше. Начасі ж показати круті рейтинги і довести, що новий ведучий з командою ICTV може запустити потужний проєкт швидко, якісно і з хорошими цифрами.

Про проєкт Олексія Душки ви дізнаєтесь незабаром. А поки невеличкий спойлер – буде небезпечно.

Олексій Душка – український журналіст, автор та шеф-редактор телевізійних проєктів, телеведучий. Кар’єру розпочав як кореспондент ТСН, спеціалізуючись на журналістських розслідуваннях. У 2009 року в ефір 1+1 вийшов спецпроєкт «У бога за пазухою» про зловживання серед духовенства. За цю серію матеріалів ведучий отримав персональну премію «Телетріумф». У 2010 році розпочав роботу над новим проєктом розслідувань і викриттів «Особиста справа». Також Олексій створював такий відомий телепродукт про споживчі дослідження як “Територія обману”. А у 2018 році запустив авторське кулінарне шоу «Їмо за 100».

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