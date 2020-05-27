Що приготувати із яєць: ТОП-5 простих страв

Одним із найважливіших продуктів харчування вважаються яйця. Вони – справжнє джерело вітамінів, корисних мікроелементів та довго зберігають відчуття ситості. Недарма саме яйця найчастіше готують на сніданок, проте цей продукт може бути і корисним перекусом, обідом чи легкою вечерею.

Що ще можна приготувати з них, крім традиційної яєчні? Пропонуємо вам 5 простих і смачних рецептів, які обов’язково варто спробувати.

Яєчня в тості

Яскраво, смачно та й простішого приготування неможливо придумати. І головне, що інгредієнти для такого сніданку знайдуться в кожному домі.

Інгредієнти:

1 шматок хліба для тостів;

1 яйце;

оливкове масло;

сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати:

В тості за допомогою звичайного стакану вирізати круг. Обсмажити тост з однієї сторони до золотистої скоринки. Перевернути і влити у вирізане коло яйце. Далі приправити сіллю. До готового сніданку додати перець та спеції за смаком.

Легкий салат з яйцями та редискою

Чудовий рецепт для всіх, хто стежить за фізичною формою.

Інгредієнти на 4 порції:

відварені яйця – 4 шт.;

пучок редиски;

огірки – 3 шт.;

зелена цибуля – за смаком.

сіль, перець – за смаком.

заправити можна або оливковою олією, або сметаною.

Як приготувати:

Нарізати редиску тоненькими кільцями. Також кільцями нарізати огірки. Яйця нарізати кубиками. Нарізати цибулю кільцями і змішати з усіма інгредієнтами. Додати спеції, заправку і все перемішати.

Омлет

Одна із найпростіших страв. Кожного ранку омлет може бути іншим завдяки додаванню найрізноманітніших інгредієнтів. Пропонуємо простий рецепт омлету з молоком і травами.

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

молоко – 1 ст. л.;

тертий сир;

сіль, перець – за смаком;

приправи за смаком: кріп, петрушка, базилік, розмарин і т. д.).

Як приготувати:

Яйця вилити в тарілку. Додати сіль, перець, молоко та збити. На середньому вогні нагріти сковороду, покласти шматочок вершкового масла і влити яйця. Далі додати тертий сир та приправи. Кожного ранку можете експериментувати з омлетом завдяки додаванню різних інгредієнтів: наприклад, гриби, спаржа, помідори, перець, кабачок, шинка і т.д.).

Яєчний суп

Цілком реально приготувати смачний та ситний суп всього за декілька хвилин. До того ж, не обов’язково бігти за додатковими інгредієнтами, можна все необхідне знайти в холодильнику просто зараз.

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

помідори – 5 шт.;

часник – 2 зубчика;

зелена цибуля – 50 г;

кріп – 40 г;

рослинна олія – 2 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

бульйон або кип’яток – 0.5 л.;

Як приготувати:

В каструлю влити рослинну олію і поставити на невеликий вогонь. Подрібнити часник і додати до розігрітої олії. Відразу дістати часник. Таким чином ви ароматизуєте її і ваш суп буде мати дуже апетитний запах. Додати до олії порізані четвертинками помідори. Після цього додати бульйон чи кип’яток і все разом довести до кипіння. Розбити в миску куряче яйце, додати щіпку солі і добре збити вінчиком. Вилити в кип’ячену воду, добре перемішуючи. Зелень дрібно порізати, додати в суп, посолити, поперчити за смаком. Ще раз довести все до кипіння і можна подавати до столу.

Яєчний пиріг із зеленою цибулею

Яєчний пиріг – це чудовий варіант сніданку та обіду, а ще його можна подавати замість хлібу до перших страв. Особливо актуально приготувати пиріг із зеленою цибулею зараз – в сезон свіжої зелені.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 200 г;

яєчний жовток – 1 шт.;

вершкове масло – 100 г;

сода 1/4 ч. л.;

сіль 0,5 ч. л.;

холодна вода – 2 ст. л.;

Для начинки:

відварені яйця – 5 шт.;

великий пучок зеленої цибулі;

сир – 200 г;

Для заливки:

яйця – 4 шт.;

вершки – 2 ст. л.;

сіль, спеції – за смаком.

Як приготувати:

Готуємо пісочне тісто. До борошна додати сіль та соду, перемішати. Потім додати порізане шматочками вершкове масло і перетерти все руками. Додати яєчний жовток, холодну воду і швидко замісити тісто. Далі зібрати його в грудку, загорнути в харчову плівку і відправити в холодильник на пів години. Начинка. Дрібно порізати пучок зеленої цибулі. Відварені яйця нарізати кубиками і з’єднати з цибулею. Дістати тісто з холодильника, тонко розкачати та викласти у форму. На тісто викласти натертий сир та яйця з цибулею. Тепер готуємо заливку. 4 яйця перемішати, додати сіль, спеції та вершки. Ще раз все перемішати. Залити пиріг цією сумішшю. Випікати в духовці пів години при температурі 200 градусів.

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