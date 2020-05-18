Пікнік в домашніх умовах: ТОП-5 страв для приготування на грилі

Цієї весни ми змушені забути про пікніки та ізолюватися на власній кухні. Проте нереально зовсім відмовитися від страв, якими так любимо смакувати на природі. Тому ми підготували для вас 5 рецептів на грилі, які можна приготувати як на подвір’ї приватного будинку, так і на електрогрилі в квартирі. Без ароматних страв не залишиться ніхто!
Стейк на грилі
Стейки – обов’язкова страва для приготування на грилі для всіх любителів ароматного та смачного м’яса. А ще така смакота готується дуже просто.
Інгредієнти:
- стейк яловичини;
- рослинне масло, соєвий соус, сіль, перець, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Змішати рослинне масло і соєвий соус. Додати туди сіль, перець, спеції (наприклад, розмарин, чебрець, базилік, куркума). Замаринувати м’ясо.
- Обсмажити з обох сторін.
Курячі крильця на грилі
Курячі крильця – чудовий варіант закуски для тих, хто хоче посмакувати соковитим м’ясом і до того ж не витрачати багато часу на приготування.
Інгрєдієнти:
- курячі крильця – 8 шт.;
- часник – 4 зубчики;
- соєвий соус – 5 ст. л.;
- рослинне масло – 2 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль, перець, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Змішати рослинне масло, часник, соєвий соус, цукор, сіль, перець та спеції і замаринувати крильця на 1 годину.
- Накрити гриль фольгою, розігріти і викласти на нього крильця. Готувати приблизно півгодини до золотистої скоринки та не забувати постійно перевертати крильця, поливаючи їх маринадом.
Скумбрія на грилі з лимоном
Скумбрія ідеально підходить для приготування на грилі, адже в неї немає багато дрібних кісточок, вона дуже соковита та швидко готується. А в поєднанні з лимоном на грилі – її полюблять навіть ті, хто раніше був байдужим до риби.
Інгрєдієнти:
- свіжа, або розморожена скумбрія – 2 шт.;
- лимон – 2 шт.;
- чебрець та розмарин – по 2 гілочки;
- оливкове масло – 2 ст.л.;
- сіль, перець, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Випатрати скумбрію і добре промити. У шкірі, по ширині риби, зробити по 3-4 надрізи глибиною близько 1 см.
- Збризнути рибу соком лимона і оливковою олією, приправити сіллю і перцем. В середину кожної риби покласти по гілці чебрецю і розмарину. Рівномірно розподілити в черевній порожнині шматочки лимона. Залишити приправлену рибу на 30 хвилин.
- На розпалений гриль викласти скумбрію і запікати по 7-8 хвилин з кожної сторони. Паралельно радимо запікати половинки лимонів. Після того як дістанете готову рибу, її можна збризнути соком лимону з гриля. Це зробить страву ще більш соковитою та духмяною.
Бургери на грилі
Сьогодні бургери – найпопулярніша їжа фастфуду! Вони дуже смачні, ситні, а головне не надто складні в приготуванні. Так чому ж не спробувати приготувати їх в домашніх умовах?
Інгредієнти:
- яловичина – 500 г;
- булочки – 6 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- огірки (свіжі чи мариновані) – 2 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- листя салату – 6 шт.;
- сир;
- соуси за смаком: майонез , гірчиця, кетчуп, соус-чилі.;
- часник – 2 зубчики;
- сіль, спеції.
Як приготувати:
- Пропустити через м’ясорубку яловичину з цибулею. Додати у фарш сіль, спеції, видавлений часник.
- Із фаршу сформувати 6 круглих котлет. Смажити їх на грилі.
- Підсмажити булочки.
- На нижню частину булочки намазати соус, потім покласти листя салату, котлету, сир, помідор, огірок. Готово!
Овочеве Асорті
Овочі-гриль – можна використовувати не лише як гарнір, а й подавати як основну страву, адже смакують вони не гірше будь-якого м’яса.
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачок – 2 шт.;
- баклажан – 2 шт.;
- перець болгарський – 4 шт.;
- помідор – 4 шт.;
- цибуля – 2 шт;
- картопля – 4 шт.;
- гриби;
- сіль, перець, оливкове масло, соєвий соус, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Заздалегідь відварити картоплю, адже вона не встигне приготуватися разом з іншими овочами.
- Всі овочі помити, почистити та порізати.
- Посолити їх, приправити, додати оливкове масло та соєвий соус. Все добре перемішати і залишити на 15 хвилин.
- Підсмажити з двох сторін, поки овочі не підрум’яняться.
Більше смачних рецептів не пропустіть вже цієї суботи о 8:40 в кулінарній програмі «Перше, друге та компот» на ICTV!Також по темі: Перше друге та компот — Суп буйабес, фаршировані крабові палички та смажені гриби, 16.05 Що приготувати із картоплі: 5 простих рецептів на кожен день «Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепти українського борщу