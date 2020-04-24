Готуємо смачне м’ясо вдома: ТОП-5 рецептів маринаду

Цієї весни ми так і не дочекалися довгоочікуваних шашликів на природі, тому що діє заборона на пікніки під час карантину. Проте не варто засмучуватися, адже смачним м’ясом можна легко посмакувати і вдома. Для цього необхідно лише мати хороший рецепт маринаду. Саме він додає незабутнього аромату та соковитості страві. А щоб урізноманітнити ваші кулінарні експерименти під час карантинних буднів – редакція ICTV.UA зібрала 5 простих та смачних рецептів маринаду, що чудово підійдуть для різних видів м’яса.

Універсальний маринад

Цей рецепт маринаду можна використовувати для будь-якого м’яса. Свинина, яловичина, телятина чи можливо куряче філе – не важливо, адже м’ясо вийде соковитим та ніжним. А ще можна як готувати на сковороді чи на грилі, так і в духовці.

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

яйця – 4шт.;

гірчиця – 2 ст.л.;

крохмаль – 1 ст.л.;

сіль – 1 ст. л.;

спеції.

Як приготувати:

Збити яйця, додати крохмаль, гірчицю, спеції і все перемішати. Замаринувати м’ясо та залишити на кілька годин в холодильнику.

Медово-гірчичний маринад

Медово-гірчичний маринад може чудово смакувати не лише з куркою. Цей рецепт сміливо використовуйте і для інших видів м’яса.

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

оливкова олія – 7 ст.л.;

гірчиця – 2 ч.л.;

мед – 2 ч.л.;

чорний мелений перець – 1 ч.л.;

паприка – 1 ч.л.;

базилік – 1 ч.л.;

cіль – 2 ч.л.

Як приготувати:

Змішати оливкову олію, мед, гірчицю, чорний перець, сіль, базилік, паприку. Замаринувати м’ясо в отриманому соусі зі всіх сторін і залишити на 2 години. Загорнути м’ясо у фольгу і відправити у розігріту до 180 градусів духовку на годину.

Маринад з кефіру

Чудово підійде для свинини в духовці.

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

цибуля – 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

кефір – 1 стакан;

1 лавровий лист;

сіль та спеції за смаком.

Як приготувати:

М’ясо промити і засипати сіллю та спеціями. Цибулю нарізати великими кільцями, а часник подрібнити. До м’яса влити кефір, перемішати з часником і цибулею та додати лавровий лист. М’ясо в маринаді на 2 години залишити в холодильнику. А потім загорнути у фольгу і випікати 50 хвилин в духовці.

Імбирний маринад

Цей маринад ідеально поєднується зі свининою, але також підходить і для яловичини чи курки.

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

натертий імбир – 2 ст.л.;

соєвий соус – 2 ст.л.;

3 зубчики часнику;

1/2 лимонного соку;

рослинна олія – 1 ст.л.;

сіль, перець – за смаком;

Як приготувати:

Неохідно змішати всі інгредієнти і замаринувати м’ясо на 1-2 години.

Готувати. Цей рецепт чудово смакуватиме, незалежно від того, як будете готувати м’ясо. Можна тушити, смажити чи запікати в духовці.

Маринад з ківі

Маринад з ківі зробить навіть найжорсткіше м’ясо ніжним, ароматним та смачним. Цей рецепт чудово підходить для яловичини, проте інші види м’яса теж чудово смакують в такому маринаді.

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

цибуля – 3 шт.;

ківі – 3 шт.;

3 зубчика часнику;

сіль та спеції – за смаком.

Як приготувати:

Цибулю порізати кільцями, а часник пластинками. М’ясо порізати, посолити, додати спеції, часник та цибулю. Очищене ківі подрібнити в блендері чи на тертці. Додати його до м’яса, добре все перемішати. Відправити замариноване м’ясо в холодильник на 1-2 години. Загорнути м’ясо у фольгу і відправити в розігріту до 180-200 градусів духовку на 50 хвилин.

Смачного! А також більше смачних та простих рецептів дивіться у 6-ому випуску програми «Перше, друге та компот» цієї суботи о 8:30 на ICTV!

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