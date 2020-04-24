Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / Готуємо смачне м’ясо вдома: ТОП-5 рецептів маринаду / 24.04.2020 11:34
24.04.2020 11:34
Поділитися

Готуємо смачне м’ясо вдома: ТОП-5 рецептів маринаду


Цієї весни ми так і не дочекалися довгоочікуваних шашликів на природі, тому що діє заборона на пікніки під час карантину. Проте не варто засмучуватися, адже смачним м’ясом можна легко посмакувати і вдома. Для цього необхідно лише мати хороший рецепт маринаду. Саме він додає незабутнього аромату та соковитості страві. А щоб урізноманітнити ваші кулінарні експерименти під час карантинних буднів – редакція ICTV.UA зібрала 5 простих та смачних рецептів маринаду, що чудово підійдуть для різних видів м’яса.

Універсальний маринад

Цей рецепт маринаду можна використовувати для будь-якого м’яса. Свинина, яловичина, телятина чи можливо куряче філе – не важливо, адже м’ясо вийде соковитим та ніжним. А ще можна як готувати на сковороді чи на грилі, так і в духовці.

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

  • яйця – 4шт.;
  • гірчиця – 2 ст.л.;
  • крохмаль – 1 ст.л.;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • спеції.

Як приготувати:

  1. Збити яйця, додати крохмаль, гірчицю, спеції і все перемішати.
  2. Замаринувати м’ясо та залишити на кілька годин в холодильнику.

Медово-гірчичний маринад

Медово-гірчичний маринад може чудово смакувати не лише з куркою. Цей рецепт сміливо використовуйте і для інших видів м’яса.

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

  • оливкова олія – 7 ст.л.;
  • гірчиця – 2 ч.л.;
  • мед – 2 ч.л.;
  • чорний мелений перець – 1 ч.л.;
  • паприка – 1 ч.л.;
  • базилік – 1 ч.л.;
  • cіль – 2 ч.л.

Як приготувати:

  1. Змішати оливкову олію, мед, гірчицю, чорний перець, сіль, базилік, паприку.
  2. Замаринувати м’ясо в отриманому соусі зі всіх сторін і залишити на 2 години.
  3. Загорнути м’ясо у фольгу і відправити у розігріту до 180 градусів духовку на годину.

Маринад з кефіру

Чудово підійде для свинини в духовці.

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 1 зубчик;
  • кефір – 1 стакан;
  • 1 лавровий лист;
  • сіль та спеції за смаком.

Як приготувати:

  1. М’ясо промити і засипати сіллю та спеціями.
  2. Цибулю нарізати великими кільцями, а часник подрібнити.
  3. До м’яса влити кефір, перемішати з часником і цибулею та додати лавровий лист.
  4. М’ясо в маринаді на 2 години залишити в холодильнику. А потім загорнути у фольгу і випікати 50 хвилин в духовці.

Імбирний маринад

Цей маринад ідеально поєднується зі свининою, але також підходить і для яловичини чи курки.

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

  • натертий імбир – 2 ст.л.;
  • соєвий соус – 2 ст.л.;
  • 3 зубчики часнику;
  • 1/2 лимонного соку;
  • рослинна олія – 1 ст.л.;
  • сіль, перець – за смаком;

Як приготувати:

  • Неохідно змішати всі інгредієнти і замаринувати м’ясо на 1-2 години.
  • Готувати. Цей рецепт чудово смакуватиме, незалежно від того, як будете готувати м’ясо. Можна тушити, смажити чи запікати в духовці.

Маринад з ківі

Маринад з ківі зробить навіть найжорсткіше м’ясо ніжним, ароматним та смачним. Цей рецепт чудово підходить для яловичини, проте інші види м’яса теж чудово смакують в такому маринаді.

Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:

  • цибуля – 3 шт.;
  • ківі – 3 шт.;
  • 3 зубчика часнику;
  • сіль та спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. Цибулю порізати кільцями, а часник пластинками.
  2. М’ясо порізати, посолити, додати спеції, часник та цибулю.
  3. Очищене ківі подрібнити в блендері чи на тертці. Додати його до м’яса, добре все перемішати.
  4. Відправити замариноване м’ясо в холодильник на 1-2 години.
  5. Загорнути м’ясо у фольгу і відправити в розігріту до 180-200 градусів духовку на 50 хвилин.

Смачного! А також більше смачних та простих рецептів дивіться у 6-ому випуску програми «Перше, друге та компот» цієї суботи о 8:30 на ICTV!

Також по темі: Що приготувати із картоплі: 5 простих рецептів на кожен день ТОП-5 простих та оригінальних страв із гречки «Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепти українського борщу

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Маринад для м'яса, перше друге та компот
24.04.2020 11:34



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати