Готуємо смачне м’ясо вдома: ТОП-5 рецептів маринаду

Цієї весни ми так і не дочекалися довгоочікуваних шашликів на природі, тому що діє заборона на пікніки під час карантину. Проте не варто засмучуватися, адже смачним м’ясом можна легко посмакувати і вдома. Для цього необхідно лише мати хороший рецепт маринаду. Саме він додає незабутнього аромату та соковитості страві. А щоб урізноманітнити ваші кулінарні експерименти під час карантинних буднів – редакція ICTV.UA зібрала 5 простих та смачних рецептів маринаду, що чудово підійдуть для різних видів м’яса.
Універсальний маринад
Цей рецепт маринаду можна використовувати для будь-якого м’яса. Свинина, яловичина, телятина чи можливо куряче філе – не важливо, адже м’ясо вийде соковитим та ніжним. А ще можна як готувати на сковороді чи на грилі, так і в духовці.
Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:
- яйця – 4шт.;
- гірчиця – 2 ст.л.;
- крохмаль – 1 ст.л.;
- сіль – 1 ст. л.;
- спеції.
Як приготувати:
- Збити яйця, додати крохмаль, гірчицю, спеції і все перемішати.
- Замаринувати м’ясо та залишити на кілька годин в холодильнику.
Медово-гірчичний маринад
Медово-гірчичний маринад може чудово смакувати не лише з куркою. Цей рецепт сміливо використовуйте і для інших видів м’яса.
Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:
- оливкова олія – 7 ст.л.;
- гірчиця – 2 ч.л.;
- мед – 2 ч.л.;
- чорний мелений перець – 1 ч.л.;
- паприка – 1 ч.л.;
- базилік – 1 ч.л.;
- cіль – 2 ч.л.
Як приготувати:
- Змішати оливкову олію, мед, гірчицю, чорний перець, сіль, базилік, паприку.
- Замаринувати м’ясо в отриманому соусі зі всіх сторін і залишити на 2 години.
- Загорнути м’ясо у фольгу і відправити у розігріту до 180 градусів духовку на годину.
Маринад з кефіру
Чудово підійде для свинини в духовці.
Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- кефір – 1 стакан;
- 1 лавровий лист;
- сіль та спеції за смаком.
Як приготувати:
- М’ясо промити і засипати сіллю та спеціями.
- Цибулю нарізати великими кільцями, а часник подрібнити.
- До м’яса влити кефір, перемішати з часником і цибулею та додати лавровий лист.
- М’ясо в маринаді на 2 години залишити в холодильнику. А потім загорнути у фольгу і випікати 50 хвилин в духовці.
Імбирний маринад
Цей маринад ідеально поєднується зі свининою, але також підходить і для яловичини чи курки.
Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:
- натертий імбир – 2 ст.л.;
- соєвий соус – 2 ст.л.;
- 3 зубчики часнику;
- 1/2 лимонного соку;
- рослинна олія – 1 ст.л.;
- сіль, перець – за смаком;
Як приготувати:
- Неохідно змішати всі інгредієнти і замаринувати м’ясо на 1-2 години.
- Готувати. Цей рецепт чудово смакуватиме, незалежно від того, як будете готувати м’ясо. Можна тушити, смажити чи запікати в духовці.
Маринад з ківі
Маринад з ківі зробить навіть найжорсткіше м’ясо ніжним, ароматним та смачним. Цей рецепт чудово підходить для яловичини, проте інші види м’яса теж чудово смакують в такому маринаді.
Інгредієнти на 1 кілограм м’яса:
- цибуля – 3 шт.;
- ківі – 3 шт.;
- 3 зубчика часнику;
- сіль та спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Цибулю порізати кільцями, а часник пластинками.
- М’ясо порізати, посолити, додати спеції, часник та цибулю.
- Очищене ківі подрібнити в блендері чи на тертці. Додати його до м’яса, добре все перемішати.
- Відправити замариноване м’ясо в холодильник на 1-2 години.
- Загорнути м’ясо у фольгу і відправити в розігріту до 180-200 градусів духовку на 50 хвилин.
Смачного! А також більше смачних та простих рецептів дивіться у 6-ому випуску програми «Перше, друге та компот» цієї суботи о 8:30 на ICTV!Також по темі: Що приготувати із картоплі: 5 простих рецептів на кожен день ТОП-5 простих та оригінальних страв із гречки «Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепти українського борщу