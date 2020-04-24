Готовим вкусное мясо дома: ТОП-5 рецептов маринада

Этой весной мы так и не дождались долгожданных шашлыков на природе, так как действует запрет на пикники во время карантина. Однако не стоит расстраиваться, ведь вкусным мясом можно легко насладиться и дома. Для этого необходимо лишь иметь хороший рецепт маринада. Именно он добавляет незабываемого аромата и сочности блюду. А чтобы разнообразить ваши кулинарные эксперименты во время карантинных будней – редакция ICTV.UA собрала 5 простых и вкусных рецептов маринада, которые прекрасно подойдут для различных видов мяса.
Универсальный маринад
Этот рецепт маринада можно использовать для любого мяса. Свинина, говядина, телятина или куриное филе – не важно, ведь мясо получится сочным и нежным. А еще можно как готовить на сковороде или на гриле, так и в духовке.
Ингредиенты на 1 килограмм мяса:
- яйца – 4шт .;
- горчица – 2 ст.л .;
- крахмал – 1 ст.л .;
- соль – 1 ст. л .;
- специи.
Как приготовить:
- Взбить яйца, добавить крахмал, горчицу, специи и все перемешать.
- Замариновать мясо и оставить на несколько часов в холодильнике.
Медово-горчичный маринад
Медово-горчичный маринад может прекрасно сочетаться не только с курицей. Этот рецепт смело используйте и для других видов мяса.
Ингредиенты на 1 килограмм мяса:
- оливковое масло – 7 ст.л .;
- горчица – 2 ч.л .;
- мед – 2 ч.л .;
- черный молотый перец – 1 ч.л .;
- паприка – 1 ч.л .;
- базилик – 1 ч.л .;
- соль – 2 ч.л.
Как приготовить:
- Смешать оливковое масло, мед, горчицу, черный перец, соль, базилик, паприку.
- Замариновать мясо в полученном соусе из всех сторон и оставить на 2 часа.
- Завернуть мясо в фольгу и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на час.
Маринад из кефира
Прекрасно подойдет для свинины в духовке.
Ингредиенты на 1 килограмм мяса:
- лук – 1 шт .;
- чеснок – 1 зубчик;
- кефир – 1 стакан;
- 1 лавровый лист;
- соль и специи по вкусу.
Как приготовить:
- Мясо промыть и засыпать солью и специями.
- Лук нарезать крупными кольцами, а чеснок измельчить.
- К мясу влить кефир, перемешать с чесноком и луком и добавить лавровый лист.
- Мясо в маринаде на 2 часа оставить в холодильнике. А потом завернуть в фольгу и выпекать 50 минут в духовке.
Имбирный маринад
Этот маринад идеально сочетается со свининой, но также подходит и для говядины или курицы.
Ингредиенты на 1 килограмм мяса:
- натертый имбирь – 2 ст.л .;
- соевый соус – 2 ст.л .;
- 3 зубчика чеснока;
- 1/2 лимонного сока;
- растительная масло – 1 ст.л .;
- соль, перец – по вкусу;
Как приготовить:
- Необходимо смешать все ингредиенты и замариновать мясо на 1-2 часа.
- Готовить. Этот рецепт придется по вкусу, независимо от того, как будете готовить мясо. Можно тушить, жарить или запекать в духовке.
Маринад из киви
Маринад из киви сделает даже самое жесткое мясо нежным, ароматным и вкусным. Этот рецепт прекрасно подходит для говядины, но все остальные виды мяса тоже очень вкусные в таком маринаде.
Ингредиенты на 1 килограмм мяса:
- лук – 3 шт .;
- киви – 3 шт .;
- 3 зубчика чеснока;
- соль и специи – по вкусу.
Как приготовить:
- Лук порезать кольцами, а чеснок пластинками.
- Мясо порезать, посолить, добавить специи, чеснок и лук.
- Очищенное киви измельчить в блендере или на терке. Добавить его к мясу, хорошо все перемешать.
- Отправить замаринованное мясо в холодильник на 1-2 часа.
- Завернуть мясо в фольгу и отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку на 50 минут.
Приятного аппетита! А также больше вкусных и простых рецептов смотрите в шестом выпуске программы «Первое, второе и компот» в эту субботу в 8:30 на ICTV!Также по теме: Что приготовить из картофеля: 5 простых рецептов на каждый день ТОП-5 простых и оригинальных блюд из гречки «Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепта украинского борща