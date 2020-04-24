Готовим вкусное мясо дома: ТОП-5 рецептов маринада

Этой весной мы так и не дождались долгожданных шашлыков на природе, так как действует запрет на пикники во время карантина. Однако не стоит расстраиваться, ведь вкусным мясом можно легко насладиться и дома. Для этого необходимо лишь иметь хороший рецепт маринада. Именно он добавляет незабываемого аромата и сочности блюду. А чтобы разнообразить ваши кулинарные эксперименты во время карантинных будней – редакция ICTV.UA собрала 5 простых и вкусных рецептов маринада, которые прекрасно подойдут для различных видов мяса.

Универсальный маринад

Этот рецепт маринада можно использовать для любого мяса. Свинина, говядина, телятина или куриное филе – не важно, ведь мясо получится сочным и нежным. А еще можно как готовить на сковороде или на гриле, так и в духовке.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

яйца – 4шт .;

горчица – 2 ст.л .;

крахмал – 1 ст.л .;

соль – 1 ст. л .;

специи.

Как приготовить:

Взбить яйца, добавить крахмал, горчицу, специи и все перемешать. Замариновать мясо и оставить на несколько часов в холодильнике.

Медово-горчичный маринад

Медово-горчичный маринад может прекрасно сочетаться не только с курицей. Этот рецепт смело используйте и для других видов мяса.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

оливковое масло – 7 ст.л .;

горчица – 2 ч.л .;

мед – 2 ч.л .;

черный молотый перец – 1 ч.л .;

паприка – 1 ч.л .;

базилик – 1 ч.л .;

соль – 2 ч.л.

Как приготовить:

Смешать оливковое масло, мед, горчицу, черный перец, соль, базилик, паприку. Замариновать мясо в полученном соусе из всех сторон и оставить на 2 часа. Завернуть мясо в фольгу и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на час.

Маринад из кефира

Прекрасно подойдет для свинины в духовке.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

лук – 1 шт .;

чеснок – 1 зубчик;

кефир – 1 стакан;

1 лавровый лист;

соль и специи по вкусу.

Как приготовить:

Мясо промыть и засыпать солью и специями. Лук нарезать крупными кольцами, а чеснок измельчить. К мясу влить кефир, перемешать с чесноком и луком и добавить лавровый лист. Мясо в маринаде на 2 часа оставить в холодильнике. А потом завернуть в фольгу и выпекать 50 минут в духовке.

Имбирный маринад

Этот маринад идеально сочетается со свининой, но также подходит и для говядины или курицы.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

натертый имбирь – 2 ст.л .;

соевый соус – 2 ст.л .;

3 зубчика чеснока;

1/2 лимонного сока;

растительная масло – 1 ст.л .;

соль, перец – по вкусу;

Как приготовить:

Необходимо смешать все ингредиенты и замариновать мясо на 1-2 часа. Готовить. Этот рецепт придется по вкусу, независимо от того, как будете готовить мясо. Можно тушить, жарить или запекать в духовке.

Маринад из киви

Маринад из киви сделает даже самое жесткое мясо нежным, ароматным и вкусным. Этот рецепт прекрасно подходит для говядины, но все остальные виды мяса тоже очень вкусные в таком маринаде.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

лук – 3 шт .;

киви – 3 шт .;

3 зубчика чеснока;

соль и специи – по вкусу.

Как приготовить:

Лук порезать кольцами, а чеснок пластинками. Мясо порезать, посолить, добавить специи, чеснок и лук. Очищенное киви измельчить в блендере или на терке. Добавить его к мясу, хорошо все перемешать. Отправить замаринованное мясо в холодильник на 1-2 часа. Завернуть мясо в фольгу и отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку на 50 минут.

Приятного аппетита! А также больше вкусных и простых рецептов смотрите в шестом выпуске программы «Первое, второе и компот» в эту субботу в 8:30 на ICTV!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.