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Главная / Готовим вкусное мясо дома: ТОП-5 рецептов маринада / 24.04.2020 11:34
24.04.2020 11:34
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Готовим вкусное мясо дома: ТОП-5 рецептов маринада


Этой весной мы так и не дождались долгожданных шашлыков на природе, так как действует запрет на пикники во время карантина. Однако не стоит расстраиваться, ведь вкусным мясом можно легко насладиться и дома. Для этого необходимо лишь иметь хороший рецепт маринада. Именно он добавляет незабываемого аромата и сочности блюду. А чтобы разнообразить ваши кулинарные эксперименты во время карантинных будней – редакция ICTV.UA собрала 5 простых и вкусных рецептов маринада, которые прекрасно подойдут для различных видов мяса.

Универсальный маринад

Этот рецепт маринада можно использовать для любого мяса. Свинина, говядина, телятина или куриное филе – не важно, ведь мясо получится сочным и нежным. А еще можно как готовить на сковороде или на гриле, так и в духовке.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

  • яйца – 4шт .;
  • горчица – 2 ст.л .;
  • крахмал – 1 ст.л .;
  • соль – 1 ст. л .;
  • специи.

Как приготовить:

  1. Взбить яйца, добавить крахмал, горчицу, специи и все перемешать.
  2. Замариновать мясо и оставить на несколько часов в холодильнике.

Медово-горчичный маринад

Медово-горчичный маринад может прекрасно сочетаться не только с курицей. Этот рецепт смело используйте и для других видов мяса.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

  • оливковое масло – 7 ст.л .;
  • горчица – 2 ч.л .;
  • мед – 2 ч.л .;
  • черный молотый перец – 1 ч.л .;
  • паприка – 1 ч.л .;
  • базилик – 1 ч.л .;
  • соль – 2 ч.л.

Как приготовить:

  1. Смешать оливковое масло, мед, горчицу, черный перец, соль, базилик, паприку.
  2. Замариновать мясо в полученном соусе из всех сторон и оставить на 2 часа.
  3. Завернуть мясо в фольгу и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на час.

Маринад из кефира

Прекрасно подойдет для свинины в духовке.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

  • лук – 1 шт .;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • кефир – 1 стакан;
  • 1 лавровый лист;
  • соль и специи по вкусу.

Как приготовить:

  1. Мясо промыть и засыпать солью и специями.
  2. Лук нарезать крупными кольцами, а чеснок измельчить.
  3. К мясу влить кефир, перемешать с чесноком и луком и добавить лавровый лист.
  4. Мясо в маринаде на 2 часа оставить в холодильнике. А потом завернуть в фольгу и выпекать 50 минут в духовке.

Имбирный маринад

Этот маринад идеально сочетается со свининой, но также подходит и для говядины или курицы.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

  • натертый имбирь – 2 ст.л .;
  • соевый соус – 2 ст.л .;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1/2 лимонного сока;
  • растительная масло – 1 ст.л .;
  • соль, перец – по вкусу;

Как приготовить:

  1. Необходимо смешать все ингредиенты и замариновать мясо на 1-2 часа.
  2. Готовить. Этот рецепт придется по вкусу, независимо от того, как будете готовить мясо. Можно тушить, жарить или запекать в духовке.

Маринад из киви

Маринад из киви сделает даже самое жесткое мясо нежным, ароматным и вкусным. Этот рецепт прекрасно подходит для говядины, но все остальные виды мяса тоже очень вкусные в таком маринаде.

Ингредиенты на 1 килограмм мяса:

  • лук – 3 шт .;
  • киви – 3 шт .;
  • 3 зубчика чеснока;
  • соль и специи – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Лук порезать кольцами, а чеснок пластинками.
  2. Мясо порезать, посолить, добавить специи, чеснок и лук.
  3. Очищенное киви измельчить в блендере или на терке. Добавить его к мясу, хорошо все перемешать.
  4. Отправить замаринованное мясо в холодильник на 1-2 часа.
  5. Завернуть мясо в фольгу и отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку на 50 минут.

Приятного аппетита! А также больше вкусных и простых рецептов смотрите в шестом выпуске программы «Первое, второе и компот» в эту субботу в 8:30 на ICTV!

Также по теме: Что приготовить из картофеля: 5 простых рецептов на каждый день ТОП-5 простых и оригинальных блюд из гречки «Перше, друге та компот»: ТОП-3 рецепта украинского борща

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Теги: Маринад для м'яса, перше друге т компот
24.04.2020 11:34



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