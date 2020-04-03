Готуємо на карантині з Віктором Бронюком

Уже третій тиждень доводиться ламати голову, чим би смачним і водночас недорогим порадувати домашніх на карантині. Продукти в холодильнику ті самі, а запас ідей вичерпався. Соліст гурту «ТІК» і ведучий кулінарного шоу «Перше, друге та компот» на ICTV Віктор Бронюк завтра покаже, як з простих продуктів скласти меню на весь день.

У суботньому випуску шоу ведучий розповість, як урізноманітнити раціон з продуктів, що є в кожному домі, не витративши на підготовку півдня. Артист поділиться власним рецептом гречаного супу, авторським штрихом якого є додавання сиру. Головні секрети незвичної страви – у послідовності додавання інгредієнтів і особливій подачі, про які дізнаються глядачі в новій програмі. Ще Віктор поділиться рецептом своєї фірмової тушкованої картоплі, яку ведучий часто готує вдома для рідних.

Улюблена страва моїх дітей – тушкована картопля. Коли я не на гастролях, саме її вони замовляють у тата. Кажуть: такої смачної картоплі не готує більше ніхто!

– розказує Бронюк.

«Перше, друге і компот» – це кулінарне шоу ICTV нового формату, де приготування максимально нагадує власну кухню, а сам процес показують без підчищених кадрів і перезнятих дублів. У кожному випуску ведучий Віктор Бронюк готує три прості страви за власними рецептами, а також ділиться кулінарними лайфхаками та розповідає веселі історії з життя.

Вмикайте ICTV цієї суботи, 4 квітня, о 8:30 і записуйте нові рецепти!

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