Готовим на карантине с Виктором Бронюком

Уже третью неделю приходится ломать голову, чем бы вкусным и в то же время недорогим порадовать домашних на карантине. Продукты в холодильнике все те же, а запас идей иссяк. Солист группы «ТИК» и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» на ICTV Виктор Бронюк завтра покажет, как из простых продуктов составить меню на весь день.

В субботнем выпуске шоу ведущий расскажет, как разнообразить рацион из продуктов, имеющихся в каждом доме, не потратив на готовку полдня. Артист поделится собственным рецептом гречневого супа, авторским штрихом которого является добавление сыра. Главные секреты необычного блюда – в последовательности добавления ингредиентов и особенной подаче, о которых узнают зрители в новой программе. Еще Виктор поделится рецептом своей фирменной тушеной картошки, которую он часто готовит дома родным.

Любимое блюдо моих детей – тушеная картошка. Когда я не на гастролях, они первым делом заказывают ее у папы. Говорят: такой вкусной картошки не готовит больше никто!

– рассказывает Бронюк.

«Первое, второе и компот» – это кулинарное шоу ICTV нового формата, где готовка максимально напоминает домашнюю кухню, а процесс приготовления показывают без подчищенных кадров и переснятых дублей. В каждом выпуске ведущий Виктор Бронюк готовит три простых блюда по собственным рецептам, а также делиться кулинарными лайфхаками и рассказывает веселые истории из жизни.

Включайте ICTV в эту субботу, 4 апреля, в 8:30 и записывайте новые рецепты!

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