ТЕСТ: Ким би ти працював у космосі? / 04.11.2025 19:23
04.11.2025 19:23
ТЕСТ: Ким би ти працював у космосі?

До виходу на великі екрани фільму Павла Острікова “Ти – космос” залишилось зовсім небагато часу! Вже з 20 листопада в кіно можна буде подивитись захопливу космічно-романтичну стрічку, головного героя в якому зіграв актор та військовослужбовець Володимир Кравчук.

Напередодні довгоочікуваної премʼєри, ми теж надихнулися темою безкрайніх галактик і створили тест, що покаже, яка космічна професія тобі до душі.

Готовий вирушити у власну місію?

Тоді проходь ТЕСТ “Ким би ти працював у космосі”.

1. Що тебе найбільше приваблює у космосі?

2. Як ти зазвичай вирішуєш проблеми?

3. У школі (або в житті) тобі найбільше подобалося:

4. Який стиль роботи тобі ближчий?

5. Якщо б ти міг обрати собі місію, то яку?

Давай разом порахуємо, яких відповідей у тебе більше!

Якщо у тебе більше відповідей "А". [Астронавт] – ти – сміливий, командний, любиш дії та ризик. Ти міг би досліджувати орбіту або навіть Марс! Більше відповідей "В". [Авіаційно-космічний інженер] – ти – творець. Без тебе ракета в космос не полетить. Твої ідеї – паливо для нових місій. Більше відповідей "С". [Астрофізик \ Астроном] – тебе захоплюють таємниці Всесвіту. Ти дослідник, який відкриє нову галактику або планету. Більше відповідей D. [Робототехнік \ Інженер ШІ] – ти створюєш розумних помічників для космосу. Твої роботи – це нове покоління дослідників. Більше відповідей "Е". [Data scientist / аналітик космічних даних] – ти бачиш закономірності там, де інші бачать хаос. Твої відкриття базуються на даних і точності.
Більше відповідей B – Авіаційно-космічний інженер

Ти – творець. Без тебе ракета в космос не полетить. Твої ідеї – паливо для нових місій.
Більше відповідей C – Астрофізик \ Астроном

Тебе захоплюють таємниці Всесвіту. Ти дослідник, який відкриє нову галактику або планету.
Більше відповідей D – Робототехнік \ Інженер ШІ

Ти створюєш розумних помічників для космосу. Твої роботи – це нове покоління дослідників.
Більше відповідей Е – Data scientist / аналітик космічних даних

Ти бачиш закономірності там, де інші бачать хаос. Твої відкриття базуються на даних і точності.

Дивіться “Ти–космос” у кіно 20 листопада!

