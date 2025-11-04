До виходу на великі екрани фільму Павла Острікова “Ти – космос” залишилось зовсім небагато часу! Вже з 20 листопада в кіно можна буде подивитись захопливу космічно-романтичну стрічку, головного героя в якому зіграв актор та військовослужбовець Володимир Кравчук.
Напередодні довгоочікуваної премʼєри, ми теж надихнулися темою безкрайніх галактик і створили тест, що покаже, яка космічна професія тобі до душі.
Готовий вирушити у власну місію?
Тоді проходь ТЕСТ “Ким би ти працював у космосі”.
1. Що тебе найбільше приваблює у космосі?
2. Як ти зазвичай вирішуєш проблеми?
3. У школі (або в житті) тобі найбільше подобалося:
4. Який стиль роботи тобі ближчий?
5. Якщо б ти міг обрати собі місію, то яку?
ТЕСТ: Ким би ти працював у космосі?
Давай разом порахуємо, яких відповідей у тебе більше!
Якщо у тебе більше відповідей "А".
[Астронавт] –
ти – сміливий, командний, любиш дії та ризик. Ти міг би досліджувати орбіту або навіть Марс!
Більше відповідей "В".
[Авіаційно-космічний інженер] –
ти – творець. Без тебе ракета в космос не полетить. Твої ідеї – паливо для нових місій.
Більше відповідей "С".
[Астрофізик \ Астроном] –
тебе захоплюють таємниці Всесвіту. Ти дослідник, який відкриє нову галактику або планету.
Більше відповідей D.
[Робототехнік \ Інженер ШІ] –
ти створюєш розумних помічників для космосу. Твої роботи – це нове покоління дослідників.
Більше відповідей "Е".
[Data scientist / аналітик космічних даних] –
ти бачиш закономірності там, де інші бачать хаос. Твої відкриття базуються на даних і точності.
