До виходу на великі екрани фільму Павла Острікова «Ти – космос» залишилось зовсім небагато часу! Вже з 20 листопада в кіно можна буде подивитись захопливу космічно-романтичну стрічку, головного героя в якому зіграв актор та військовослужбовець Володимир Кравчук.

Напередодні довгоочікуваної премʼєри, ми теж надихнулися темою безкрайніх галактик і створили тест, що покаже, яка космічна професія тобі до душі.

Готовий вирушити у власну місію?

Тоді проходь ТЕСТ “Ким би ти працював у космосі”.

0% 1. Що тебе найбільше приваблює у космосі? A. Політ і пригоди B. Конструювання та техніка C. Таємниці Всесвіту D. Розумні машини E. Аналіз і дані Correct! Wrong! Continue >> 2. Як ти зазвичай вирішуєш проблеми? A. Дію швидко й практично B. Малюю схеми й моделі C. Розмірковую логічно, шукаю закономірності D. Програмую рішення або автоматизую E. Збираю факти, порівнюю, роблю висновки Correct! Wrong! Continue >> 3. У школі (або в житті) тобі найбільше подобалося: A. Фізкультура або пригодницькі проекти B. Трудове навчання, креслення, техніка C. Фізика, астрономія D. Інформатика, робототехніка E. Математика, статистика Correct! Wrong! Continue >> 4. Який стиль роботи тобі ближчий? A. У команді B. У майстерні або лабораторії C. Самостійно, з телескопом або даними D. З комп’ютером і ШІ E. З великими обсягами інформації Correct! Wrong! Continue >> 5. Якщо б ти міг обрати собі місію, то яку? A. Лідер екіпажу, що виходить у відкритий космос B. Інженер, який збирає новий модуль станції C. Науковець, який досліджує нові планети D. Розробник, який створює роботів E. Аналітик, який розшифровує дані із супутників Correct! Wrong! Continue >> ТЕСТ: Ким би ти працював у космосі? Давай разом порахуємо, яких відповідей у тебе більше! Якщо у тебе більше відповідей "А". [Астронавт] – ти – сміливий, командний, любиш дії та ризик. Ти міг би досліджувати орбіту або навіть Марс! Більше відповідей "В". [Авіаційно-космічний інженер] – ти – творець. Без тебе ракета в космос не полетить. Твої ідеї – паливо для нових місій. Більше відповідей "С". [Астрофізик \ Астроном] – тебе захоплюють таємниці Всесвіту. Ти дослідник, який відкриє нову галактику або планету. Більше відповідей D. [Робототехнік \ Інженер ШІ] – ти створюєш розумних помічників для космосу. Твої роботи – це нове покоління дослідників. Більше відповідей "Е". [Data scientist / аналітик космічних даних] – ти бачиш закономірності там, де інші бачать хаос. Твої відкриття базуються на даних і точності. Більше відповідей B – Авіаційно-космічний інженер Ти – творець. Без тебе ракета в космос не полетить. Твої ідеї – паливо для нових місій. Більше відповідей C – Астрофізик \ Астроном Тебе захоплюють таємниці Всесвіту. Ти дослідник, який відкриє нову галактику або планету. Більше відповідей D – Робототехнік \ Інженер ШІ Ти створюєш розумних помічників для космосу. Твої роботи – це нове покоління дослідників. Більше відповідей Е – Data scientist / аналітик космічних даних Ти бачиш закономірності там, де інші бачать хаос. Твої відкриття базуються на даних і точності. Play Again!

Дивіться «Ти–космос» у кіно 20 листопада!

