Мода без барʼєрів: Юлія Зорій і Олександр Швачка презентували адаптивний одяг бренду JULIYA KROS на UFW SS26

5 вересня зірки ICTV2 – ведуча програми “Ранок у великому місті” і практикуюча психологиня Юлія Зорій та перший український телеведучий-ветеран, ведучий програми “Ранок у великому місті”, рекордсмен світу з адаптивного стронгмену, а також співзасновник та президент МБФ “АЛЬЯНС ВЕТЕРАНІВ” Олександр Швачка – вийшли на подіум 57-го сезону Українського Тижня Моди.

Ведучі в ролі моделей представили колекцію “Ambitions” бренду JULIYA KROS, окрема увага якої приділена одягу-трансформеру – речам, які зручно буде носити людям із ампутаціями як верхніх, так і нижніх кінцівок.

Новий сезон SS2026 “Ambitions” відкриває нові грані в жіночому і чоловічому одязі з функцією. Деконструкція, трансформація та варіативність втілені в двосторонніх рішеннях, знімних деталях та у принципі «пазл».

Олександр Швачка показав головні особливості одягу з цієї колекції і зазначив, що саме таких рішень зараз дуже не вистачає українцям, адже людей з інвалідністю, на жаль, не стає менше.

“В Україні дуже велика потреба зараз адаптивного одягу, тобто одягу з функціями. Тому закликаю тих, хто ще не долучився – долучатися до цієї ініціативи. Людей з інвалідністю у нас, на жаль, не меншає. І я кажу не тільки про ветеранську спільноту зараз, а про всіх людей”, – наголосив Швачка.

Незмінна телеведуча “Ранку у великому місті” Юлія Зорій вже вдруге спробувала себе в ролі моделі для бренду JULIYA KROS. Вперше вона представляла колекцію осінь-зима 2022/23 “Ельза” – перед початком повномасштабного вторгнення.

Зірка ICTV2 розповіла, що має в гардеробі брюки від JULIYA KROS і звернула увагу на їхню якість:

“Це насправді дивовижно! Попри те що відбувається, ці люди створюють все одно. І те, що вони створюють – це якісні речі! У мене є речі від Юліі Крос, які я купляла до повномаштабного вторгнення: є одні брюки, які зносити просто неможливо! – каже Юлія Зорій.

Дивіться програму “Ранок у великому місті” з понеділка по пʼятницю о 7:00 на телеканалі ICTV2.

Фото: UFW