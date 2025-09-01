Ведучі “Ранку у великому місті” Юлія Зорій і Олександр Швачка візьмуть участь у благодійному показі бренду JULIYA KROS на UFW 2025

5 вересня 2025 року о 17:00 на Мистецькому Арсеналі в Києві відбудеться благодійний показ-перформанс колекції “Ambitions” бренду JULIYA KROS в рамках 57-го сезону Ukrainian Fashion Week.

У заході візьмуть участь зірки ICTV2 – незмінна ведуча програми “Ранок у великому місті” і практикуюча психологиня Юлія Зорій та перший український телеведучий-ветеран, ведучий програми “Ранок у великому місті”, рекордсмен світу з адаптивного стронгмену, а також співзасновник та президент МБФ «АЛЬЯНС ВЕТЕРАНІВ» Олександр Швачка.

Окрема увага в колекції приділена створенню одягу з урахуванням фізіологічних особливостей та стилю життя людей з ампутаціями.

“Мода повинна бути доступною для всіх, і одяг не має обмежувати можливості людини, а, навпаки, підкреслювати її індивідуальність і самовизначення. Створення одягу для людей з інклюзивністю – це важливий крок до забезпечення рівних можливостей та гідності для кожної людини, незалежно від фізичних особливостей. Я гордий, що можу бути частиною цієї ініціативи та підтримувати людей, які щодня демонструють силу волі та незламність духу”, – каже Олександр Швачка.

Про філософію колекції:

JULIYA KROS — український бренд інтелектуальної та свідомої моди. Подіум є для бренду не лише місцем демонстрації концептуального одягу, а й потужним публічним рупором, що транслює ідеї свободи, доброчесності та сміливих амбіцій.

Цього сезону власниці бренду Перекрьостова Юлія та Філь Олена обрали стратегію колекції JULIYA KROS – говорити про Ambitions People — людей, для яких амбіції є головним життєвим капіталом. Це ті, хто сміливо бачать шлях там, де інші – “закриті двері”, не боїться ризиків чи падінь. Вони створюють рух, виклики та беруть на себе відповідальність.

Ambitions People формують нову культуру мислення – Nofastlife, відмова від “штучного життя” і надмірного споживання. Їх досягнення не потребують гучних доказів, а життєві шрами — жалості. Їх внутрішня сила притягує сильних.

Новий сезон SS2026 «Ambitions» відкриє нові грані JULIYA KROS в жіночому, чоловічому одязі та одягу з функцією. Деконструкція, трансформація та варіативність втілені в двосторонніх рішеннях, знімних деталях та у принципі «пазл».

Колабораця JULIYA KROS &Vivid Fusion представлена концептуальними тренчами з принтованими елементами з картини “Стрічки” Ганни Криволап, яка входить до офіційного міжнародного рейтингу топ-100 кращих українських майстрів.

Окрема увага в колекції приділена колабораціям з розробки одягу із функцією для людей з різними рівнями ампутацій кінцівок, що забезпечить зручне обслуговування протезів. Зокрема, саме Олександр Швачка на подіумі представить дану соціально-відповідальну колаборацію бренду з ICTV2 Television Channel, а ветеран – працівник Райффайзен Банку Володимир Самусь – великий бізнес, що проявляють турботу про почуття гідності, комфорту ветеранів та можливість бути активними та самостійними в професії та щоденному житті. Райф фінансово підтримав конструкторську розробку адаптивного одягу для ветеранів зі складними ампутаціями.

Благодійний показ – перформанс “Ambitions” бренду одягу JULIYA KROS

Колекція жіночого, чоловічого одягу та лінійка одягу з функцією “VIM”

Час показу: 05.09.25, 17.00, open door 16.00

Благодійний проект “Обличчя Героїв” з мінно-вибуховими травмами обличчя

Вхід на показ – благодійний донат 3000,00 грн. Contribution Link

Реєстрація Благодійний показ Ambitions

Партнери та команда показу:

ICTV2 Television Channel та Ранок у Великому Місті на ICTV2

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

Women’s Diplomatic Club

ICTV2 Television Channel

Ранок у Великому Місті на ICTV2

Райффайзен Банк

European Business Association (EBA)

Ukrainian Sports Clinic

Жива структурована вода AquaMelan

Кадрова агенція “HR Diamond Partner“

Центр інтер’єрних рішень

Народний артист України Горянський Володимир

Ветеранка Кристина Саніна

Performance Direction: @liza_ggg