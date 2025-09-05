Тримаємо дах разом: Телеканал ICTV2 презентував проморолик нового осіннього сезону серед своїх

Креативна команда телеканалу ICTV2 презентувала глядачам проморолик нового осіннього телевізійного сезону. Улюбленець мільйонів Стас Боклан, запальні «Дизелі», пан Микола з «Миколиної погоди», поліцейський Долін з серіалу «Коп з минулого»,– новий сезон на каналі ICTV2 подарує зустрічі з добре знайомими улюбленими акторами і персонажами, а також новими обличчями.

«Тримаймо дах разом!» – гасло нового осіннього сезону 2025. Саме ці слова яскраво відображають нинішні турбулентні часи і події, від яких легко втратити рівновагу. Проте головним персонажам телепроєктів вдається втриматися: сміливці, поліцейські, рятівники, слідчі розрулюють найскладніші життєві сюжети, діючи на боці правди і світла, добра і людяності, допомагають нам тримати рівновагу у сучасному нестабільному світі.

У новому відео можна побачити таких зірок як: Народний артист України Стас Боклан, ведучий шоу “Хто хоче стати мільйонером?”, актор Дмитро Суржиков з іронічного детективу “Коп з минулого”, пан Микола з “Миколиної погоди”, Єгор Крутоголов і вся акторська команда “Дизель Шоу”, Олена Фроляк з інформаційно-аналітичної програми “Факти”, ведучі Юлія Зорій і Олександр Швачка з програми “Ранок у великому місті”.

Знайомі обличчя каналу і нові зірки знову збираються разом. Їм усім доведеться зіштовхнутися з викликами нашого часу: протиріччями, ризиками і загадками. А декому також з’ясувати: ким є його оточення і навіть він сам… Але наші персонажі знайдуть дієві методи і алгоритми, як втримати дах, допомогти собі, близьким і розрулити складні історії.

Що дивитися у новому сезоні?

Відкрив сезон легендарний проєкт «Хто хоче стати мільйонером?» і його ведучий Стас Боклан: перший випуск 3-го сезону відбувся 1 вересня. Нові епізоди телеквіза канал показуватиме щопонеділка о 19:00. На глядачів чекають ігри на мільйон і реальні виграші – звісно, якщо ви правильно відповісте.

Щоп’ятниці з 5 вересня о 19:00 глядачів заряджатимуть оптимізмом, вибуховим гумором і добрими жартами з нової концертної програми команда «Дизель Шоу». Актори знову здивують і розвеселять глядачів несподіваними образами і комічними номерами.

Восени глядачів чекає прем’єра 5-го сезону високорейтингового іронічного детективу «Коп з минулого». В нових епізодах Долін проживе найкращий сезон свого життя. Інтригує, чи не так? І щоб там не готували вороги, ми знаємо: Долін впорається. Просто цікаво – як саме цього разу.

Новий осінній сезон щедрий на нових героїв. Канал готує заплутану історію майора Дмитра Скорука з нового 12-серійного шпигунського детективу «Митець». Майор повернувся з полону, але нічого про ті два роки не пам’ятає. Йому доведеться зрозуміти, хто він: свій чи чужий?

16-серійний гостросюжетний екшн “Служба 112” розкаже про справжніх героїв сьогодення – поліцейських, рятувальників, парамедиків. Частина сюжетів серіалу створена за реальними подіями.

За бадьорі ранки відповідатиме команда інформаційно-розважальної телепрограми «Ранок у великому місті», що в цьому році відзначила 10-річчя.

Дивіться улюблені проєкти нового сезону з 1 вересня на телеканалі ICTV2!