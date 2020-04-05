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Головна / Які фільми та серіали дивитися під час карантину: рекомендації від Вадима Карп’яка / 05.04.2020 10:00
05.04.2020 10:00
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Які фільми та серіали дивитися під час карантину: рекомендації від Вадима Карп’яка


Позаду третій тиждень карантину, а це означає, що багато запланованих фільмів та серіалів переглянуто, а книг прочитано. Та попереду на українців чекає ще достатньо довгих та лінивих днів, тому необхідно вже зараз вибрати для себе правильне кіно! Ведучий “Свободи слова” Вадим Карп’як готовий поділитися фільмами та серіалами, які неодмінно зможуть відволікти вас від тривожних думок.

Серіал “Новий Папа”

Із зарубіжних – обов’язково до перегляду драматичний серіал “Новий Папа” в головних ролях з Джудом Лоу та Джоном Малковичем.

Це серіал про балансування між вірою і тілесним задоволенням, про Brexit, про педофілійні скандали, а також міграційні проблеми … Більше слів не потрібно, краще просто натиснути на кнопку – Play.

Серіал “Спіймати Кайдаша”

Український комедійний серіал “Спіймати Кайдаша” створений за мотивами повісті Івана Нечуй-Левицького “Кайдашева сім’я”, але події розгортаються з 2005 по 2014 роки.  Зараз ця атмосферна українська новинка користується шаленою популярністю, тому не дивно, що його часто рекомендують до перегляду. Такий ажіотаж зацікавив ведучого також подивитися його під час карантину.

Прекрасний гумор, органічні актори, атмосфера … +1 в скарбничку.

Фільм “Пропала грамота”

Ще один фільм, який відмінно демонструє самобутність української культури! “Пропала грамота” – це екранізація однойменної повісті Миколи Гоголя. Фільм знятий в 1972 році українським режисером Борисом Івченком на кіностудії імені Довженка в жанрі роуд-муві.

Перегляд такого фільму – це хороший спосіб розважитися і відпочити від “коронавірусних” думок.

Фільм “Захар Беркут”

Вадим Карп’як зазначає, що цікаві обидві варіації фільмів – 1971-го і 2019-го років. Однак, ведучому більше до душі «стара» екранізація.

Фільм 70-х років знятий більш драматично, хоча поступається спецефектами сучасній інтерпретації.

 

 

Джерело: Теленеделя

 

Також по темі: Що прочитати на карантині – топ-книг від ведучого «Свободи слова» Вадима Карп’яка

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Теги: Вадим Карп’як, свобода слова, українські серіали, українські фільми
05.04.2020 10:00



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