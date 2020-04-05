Какие фильмы и сериалы смотреть во время карантина: рекомендации от Вадима Карпьяка

Позади третья неделя карантина, а это значит, что многие запланированные фильмы и сериалы пересмотрены, а книгы прочитаны. Но впереди на украинцев ждет еще достаточно длинных и ленивых дней, поэтому необходимо уже сейчас выбрать для себя правильное кино! Ведущий “Свободы слова” Вадим Карпьяк готов поделиться фильмами и сериалами, которые непременно смогут отвлечь вас от тревожных мыслей.

Сериал “Новый Папа”

Из зарубежных – обязательно к просмотру драматический сериал “Новый Папа” в главных ролях с Джудом Лоу и Джоном Малковичем.

Этот сериал о балансировке между верой и телесным удовольствием, о Brexit, о педофилийных скандалах, а также миграционных проблемах … Больше слов не нужно, лучше просто нажать на кнопку – Play.

Сериал “Спіймати Кайдаша”

Украинский комедийный сериал “Спіймати Кайдаша” создан по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого “Кайдашева сім’я”, но события разворачиваются с 2005 по 2014 годы. Сейчас эта атмосферная украинская новинка пользуется бешеной популярностью, поэтому неудивительно, что его часто рекомендуют к просмотру. Такой ажиотаж заинтересовал ведущего также посмотреть сериал во время карантина.

Прекрасный юмор, органичные актеры, атмосфера … +1 в копилку.

Фильм “Пропавшая грамота

Еще один фильм, который отлично демонстрирует самобытность украинской культуры! “Пропавшая грамота” – это экранизация одноименной повести Николая Гоголя. Фильм снятый в 1972 году украинским режиссером Борисом Ивченко на киностудии имени Довженко в жанре роуд-муви.

Просмотр такого фильма – это хороший способ развлечься и отдохнуть от “коронавирусных” мыслей.

Фильм “Захар Беркут”

Вадим Карпьяк отмечает, что интересные обе вариации фильмов – 1971-го и 2019-го годов. Однако, ведущему больше по душе «старая» экранизация.

Фильм 70-х годов снятый более драматично, хотя уступает спецэффектами современной интерпретации.

Источник: Теленеделя

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