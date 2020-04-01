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Головна / Що прочитати на карантині – топ-книг від ведучого «Свободи слова» Вадима Карп’яка / 01.04.2020 10:48
01.04.2020 10:48
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Що прочитати на карантині – топ-книг від ведучого «Свободи слова» Вадима Карп’яка


Книжкова шафа Вадима Карп’яка вже ломиться від величезної кількості літератури. Його уподобання – абсолютно різносторонні, проте їх усіх об’єднує – глибина та якість. Таку літературу можна хіба-що порівняти з вишуканим вином, яке вже сотню років настоюється, а його цінність, водночас, тільки зростає. Ведучий «Свободи слова» поділився власною підбіркою українських авторів, які обов’язкові до прочитання на карантині.

1. Софія Андрухович «Амадока».

За словами ведучого ICTV, це той товстезний роман в українській літературі, про який у нас всі марили. У ньому висвітлена і українсько-російська війна, і Друга світова, і єврейські погроми. Багатошаровий, не лінійний роман. Його можна читати навіть з середини. «Видавництво Старого Лева» спеціально зробило дві закладки, які розмежовують сюжетні лінії, проте вкінці вони зводяться воєдино. Карп’як переконаний, що «Амадока» буде одним із найголосніших романів цього року. Чтива вистачить до кінця карантину.

2. Тамара Горіха Зерня «Доця».

Для тих, кого тягне на гостросюжетне, кому хочеться полоскотати собі нерви. Це художній твір, але написаний на основі реальних подій. У повісті розповідається про ситуацію в Донецьку 2014 року. Книга бере за душу і приводить до тями.

3. Михайло Бриних «Шедеври вкраїнської літератури».

Тут, без всяких коментарів, про книгу найліпше «скаже» передмова.

«Класика уміє ждать, але не випробовуй її терпець намарно… хвате читати всяке барахло — на тобі абонімєнт у божественний рибгосп української літєратури».

4. Ірена Карпа «Добрі новини з Аральського моря».

Це розумне, але нескладне читання. Задоволення, яке можна розтягнути, адже книга об’ємна.

5. Олександр Бойченко «Країна за Збручем».

Вадим Карп’як зазначає, що цей автор-есеїст пише легко та з гумором про складні речі. Ведучий «Сводоби слова» ним захоплюється. Можливо, і вам буде до душі?

6. Андрій Любка «У пошуках варварів».

Це подорожні нотатки, приправлені анекдотичними речами. Це така собі альтернатива тревел-шоу на телебаченні у книжній варіації.

7. Вічна класика – Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» та Микола Гоголь «Вечорниці на хуторі біля Диканьки» у перекладі Лесі Українки.

Ведучий ICTV переконує, що читати у дорослому віці і з-під палки за програмою – це зовсім різні речі.

 

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Теги: Вадим Карп’як, книги, свобода слова
01.04.2020 10:48



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