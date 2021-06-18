Ведучий програми «Факти.Спорт» на ICTV Андрій Ковальський отримав відзнаку «За відповідальне батьківство» напередодні Дня батька.

Нагорода створена за підтримки Міністерства соціальної політики України в рамках Міжнародного проєкту «Оберіг людства». Відзнака покликана представити громадськості та вшанувати батьків, котрі зробили свій вклад у становлення та розвиток України, які є взірцем батьківської мудрості, прикладом збереження і примноження родинних цінностей.

«Приємно бути серед тих, кого ставлять в приклад. Хороших татусів без суперських мам не буває, як і навпаки. Тому аби в дитини було все круто – в сім’ї має бути гармонія», – відзначив Андрій Ковальський.

Серед номінантів відзнаки «За відповідальне батьківство» були українські журналістики, лікарі, спортсмени, політики, громадські діячі, музиканти та інші відомі особистості, зокрема Володимир Гришко, Дмитро Овечкін, Сергій Шкарлет, Григорій Данько, Сергій Комісаренко, Олександр Злотник та Іван Малкович.

Відзнаку створили громадські організації, які популяризують значимість батьківської ролі в сім’ї, а саме Міжнародний Парламент Матерів, «Оберіг людства», «Кращий Художник | The Best Artist» та «Спілка жінок України».

Вже кілька років канал ICTV долучається до традиції святкування Дня батька, адже важливо, щоб всі пам’ятали, що тато в родині – це міцний фундамент, це підтримка і тил, який захистить від усіх негараздів. Не забудьте привітати татусів – і скористайтеся листівками, які до Дня батька приготував ICTV!

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