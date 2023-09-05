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Головна / Вчимося стресостійкості у психолога Віктора Франкла: Юлія Зорій розповіла про дієву методику стресостікості / 05.09.2023 19:13
05.09.2023 19:13
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Вчимося стресостійкості у психолога Віктора Франкла: Юлія Зорій розповіла про дієву методику стресостікості

Вчимося стресостійкості у психолога Віктора Франкла: Юлія Зорій розповіла про дієву методику стресостікості

Коли закінчиться війна, як планувати життя, в чому сенс існування, як далі жити – бентежні думки про невизначеність сьогодення турбують зараз кожного з нас. 

У новому відео проєкту «Твоє ментальне здоров’я» психологиня і ведуча програми «Ранок у великому місті» на ICTV 2 Юлія Зорій розповіла про дієві методи самодопомоги. Ведуча проєкту від МОЗ пропонує знайти опору, скориставшись порадами австрійського психіатра і психолога Віктора Франкла.

Це стратегії життєстійкості Віктора Франкла, який не просто один з найвідоміших психологів і вчених в історії. Він пройшов усі жахи концтабору під час Другої світової війни, не зламався і зберіг себе і свою впертість духу. А також розробив теорію, як бути сильним в найбільш складних життєвих ситуаціях. Ці стратегії взяті з його основних трьох книг «Сказати життю Так», «Людина в пошуках сенсу», «Логотерапія і екзистенційний аналіз».

Розробили майстер-клас стресостійкості і життєстійкості МОЗ спільно з представництвом ВООЗ в Україні, компанією Освіта ХХІ століття та агентством відеоконтенту 16×9. Медіапартнер проєкту – телеканал ICTV2.

Також по темі: 3 способи життєстійкості: психологиня Юлія Зорій назвала дієві поради Юлія Зорій стала ведучою майстер-класу стресостійкості та життєстійкості від МОЗ “Не реагую на тривогу”: психологиня Юлія Зорій розповіла, чому такий стан небезпечний для людини
Теги: Ментальне здоровʼя від МОЗ, психологічна підтримка, Юлія Зорій
05.09.2023 19:13

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