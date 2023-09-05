Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа ICTV Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Главная / Вчимося стресостійкості у психолога Віктора Франкла: Юлія Зорій розповіла про дієву методику стресостікості / 05.09.2023 19:13
05.09.2023 19:13
Поделиться

Вчимося стресостійкості у психолога Віктора Франкла: Юлія Зорій розповіла про дієву методику стресостікості

Вчимося стресостійкості у психолога Віктора Франкла: Юлія Зорій розповіла про дієву методику стресостікості

Коли закінчиться війна, як планувати життя, в чому сенс існування, як далі жити – бентежні думки про невизначеність сьогодення турбують зараз кожного з нас.

У новому відео проєкту «Твоє ментальне здоров’я» психологиня і ведуча програми «Ранок у великому місті» на ICTV 2 Юлія Зорій розповіла про дієві методи самодопомоги. Ведуча проєкту від МОЗ пропонує знайти опору, скориставшись порадами австрійського психіатра і психолога Віктора Франкла.

Це стратегії життєстійкості Віктора Франкла, який не просто один з найвідоміших психологів і вчених в історії. Він пройшов усі жахи концтабору під час Другої світової війни, не зламався і зберіг себе і свою впертість духу. А також розробив теорію, як бути сильним в найбільш складних життєвих ситуаціях. Ці стратегії взяті з його основних трьох книг «Сказати життю Так», «Людина в пошуках сенсу», «Логотерапія і екзистенційний аналіз».

Розробили майстер-клас стресостійкості і життєстійкості МОЗ спільно з представництвом ВООЗ в Україні, компанією Освіта ХХІ століття та агентством відеоконтенту 16×9. Медіапартнер проєкту – телеканал ICTV2.

Также по теме: 3 способи життєстійкості: психологиня Юлія Зорій назвала дієві поради Юлія Зорій стала ведучою майстер-класу стресостійкості та життєстійкості від МОЗ "Не реагирую на тревогу": психолог Юлия Зорий рассказала, почему такое состояние опасно для человека
Теги: Ментальне здоровʼя від МОЗ, психологічна підтримка, Юлія Зорій
05.09.2023 19:13

Топ-видео

00:16
44:03
41:00
40:31
Показать еще

Горячие материалы

Вчимося стресостійкості у психолога Віктора Франкла: Юлія Зорій розповіла про дієву методику стресостікості

Виняткова ніжність, безпечність і турбота: які доглядальні засоби підходять для малюків

ICTV2 очолив рейтинг українських телеканалів у премʼєрний день осені: «Дизель Шоу» у ТОП програм дня

ICTV2 презентував календар премʼєр вересня
Показать еще

Ведущие канала

Елена Фроляк Станислав Боклан Константин Стогний Вадим Карпьяк Оксана Соколова
Показать еще

Смотрите на ICTV

Секретный фронт Сейчас в эфире Служба розыска детей 05:20 Секретный фронт 05:25
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ