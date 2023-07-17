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Головна / “Не реагую на тривогу”: психологиня Юлія Зорій розповіла, чому такий стан небезпечний для людини / 17.07.2023 17:43
17.07.2023 17:43
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“Не реагую на тривогу”: психологиня Юлія Зорій розповіла, чому такий стан небезпечний для людини

“Не реагую на тривогу”: психологиня Юлія Зорій розповіла, чому такий стан небезпечний для людини

З 24 лютого 2022 року сигнал повітряної тривоги став невіддільною частиною життя кожного українця. Усі ми знаємо, що його не потрібно ігнорувати та потрібно негайно спускатися в укриття, проте останнім часом дедалі більше людей не реагують на звук сирени, чим ставлять під загрозу власне життя.

Чому так відбувається та чим цей стан небезпечний для людини? Пояснює практикуюча психолог та ведуча “Ранку у Великому Місті” на ICTV Юлія Зорій.

Ми адаптуємося та втомлюємося

Спеціаліст наголошує, що відсутність реакції на повітряну тривогу – це певна адаптація до того життя, яке зараз в нас є.

“Це дзвіночок лише про те, що ви вже так чи інакше адаптувалися. Адаптація – це пристосування заради виживання. Але ця адаптація теж трішки видозмінилася. Тому що люди вже настільки від цього втомилися, і морально, і фізично, що іноді, розуміючи всю небезпеку, вже просто нехтують банальними правилами через втому. Я не кажу, що це просто чи погано. Я лише констатую факт. Люди дуже втомилися, але все одно розуміють ризики. Вже ми рідше спускаємось в укриття і тут відповідальність за це кожної людини”, – пояснила Юлія Зорій.

Правилами нехтувати не можна

Вона також наголошує на тому, що втома не виправдовує нехтування правилами під час повітряної небезпеки, адже йдеться про збереження життя.

“Втомилися? Так, дуже втомилися. Чи потрібно нехтувати правилами через втому? Ні, не потрібно. Але кожен робить свій вибір.

Тому що постійно жити в страху і ганяти цих сонних дітей це, звісно, дуже складно, але це не означає, що правилами можна нехтувати. Це не виправдовує нехтування. Тому ми завжди фіксуємо ці моменти. Фіксація – це констатація факту. Так, втомилися, але ні, не можемо собі це дозволити, бо це може вартувати нам життя”, – підкреслює психолог.

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Теги: психологічна підтримка, Юлія Зорій
17.07.2023 17:43

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