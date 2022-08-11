Сало в ступке и свекла на сковороде: секретный ингредиент борща от Елены Фроляк

В наших новых реалиях стремительную популярность набрал не только Арестович… но и борщ. Да-да, это блюдо было, остается и будет таким же родным и важным на столе у ​​каждого украинца, однако признание его наследием ЮНЕСКО запустило новую волну любви. Руководитель информационной службы ICTV и ведущая «Единых новостей» Елена Фроляк раскрыла секретный ингредиент, который делает ее борщ необыкновенно вкусным и багряно-красным.

Я всегда свеклу режу очень тоненькой соломкой, а не тру. Затем её на небольшом огне зажариваю, добавляю туда чуть-чуть водички, сахара, помидор и обязательно несколько капель лимонной кислоты. Тогда борщ становится вкусным и бордовым-бордовым, а не вяло-красным. А я обожаю именно такой

– рассказывает ведущая ICTV.

И еще Елена поделилась особой заправкой, которую научила ее готовить бабушка.

Надо взять немного сала нашего украинского и порезать его на маленькие кусочки. Далее в ступку с этим салом добавить много укропа (или любую зелень), чеснока, соли, перца и смолоть все это до однородной массы. Слушайте, это придает невероятный вкус. Очень советую

– уверяет Фроляк.

Ведущая «Фактов» признается, что часто готовит борщ для своей семьи, ведь когда это блюдо на столе или ждет в холодильнике, то семья всегда будет сыта.

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