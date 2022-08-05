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Головна / Олена Фроляк пояснила, що Україні потрібно зробити аби наблизити статус члена ЄС / 05.08.2022 15:03
05.08.2022 15:03
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Олена Фроляк пояснила, що Україні потрібно зробити аби наблизити статус члена ЄС

Олена Фроляк пояснила, що Україні потрібно зробити аби наблизити статус члена ЄС

Вже майже місяць як наша держава отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Хвиля трансформацій вже запущена. Попереду чимало роботи, але цей тернистий шлях веде до світлого та мирного життя українців. Відома ньюзмейкерка Олена Фроляк назвала першочергові кроки, які допоможуть нам наблизити статус члена ЄС. 

“Ми отримали дуже хорошу мотивацію для України. Країна, як і людина, має чогось прагнути. Зараз ми маємо прагнути європейського рівня життя на всіх щаблях. А досягти його неможливо без надпотужної правової системи. Я вважаю, що у нас має бути зараз насамперед дуже глибока реформа правосуддя. І, коли у нас будуть справедливі та якісні суди, то проблема корупції, яка нас просто роз’їдає, зникне. Тому, що ніхто нікого не зможе підкупити чи “відмазати”. Цей крок зараз найголовніший для нас”, – стверджує ведуча ICTV. 

Також, заручившись допомогою Євросоюзу, нашій країні буде легше відбудовуватись і відновлюватись після війни. А там, коли шлях до Евересту, буде вже поруч, то перед нами відкриється нова сторінка в історії України.  

Також по темі: Турбота про себе під час війни: Олена Фроляк розповіла з чого почати, аби зміцнити тіло і дух

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Теги: війна в Україні, ЄС, Олена Фроляк
05.08.2022 15:03



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