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Главная / »Не реагирую на тревогу»: психолог Юлия Зорий рассказала, почему такое состояние опасно для человека / 17.07.2023 17:43
17.07.2023 17:43
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»Не реагирую на тревогу»: психолог Юлия Зорий рассказала, почему такое состояние опасно для человека

»Не реагирую на тревогу»: психолог Юлия Зорий рассказала, почему такое состояние опасно для человека

С 24 февраля 2022 сигнал воздушной тревоги стал неотделимой частью жизни каждого украинца. Все мы знаем, что его не нужно игнорировать и нужно немедленно спускаться в укрытие, однако в последнее время все больше людей не реагируют на звук сирены, чем ставят под угрозу свою жизнь.

Почему так происходит и чем это состояние опасно для человека? Объясняет практикующая психолог и ведущая «Ранок у Великому місті» на ICTV Юлия Зорий.

Мы адаптируемся и устаем

Специалист отмечает, что отсутствие реакции на воздушную тревогу – это определенная адаптация к той жизни, которая сейчас у нас есть.

«Это звоночек лишь о том, что вы уже так или иначе адаптировались. Адаптация – это приспособление ради выживания. Но эта адаптация тоже немного видоизменилась. Потому что люди уже настолько от этого устали, и морально, и физически, что иногда, понимая всю опасность, уже просто пренебрегают банальными правилами из-за усталости. Я не говорю, что это просто или плохо. Я только констатирую факт. Люди очень устали, но все равно понимают риски. Уже мы реже спускаемся в укрытие и здесь ответственность за это каждого человека», — пояснила Юлия Зорий.

Правилами пренебрегать нельзя

Она также отмечает, что усталость не оправдывает пренебрежение правилами во время воздушной опасности, ведь речь идет о сохранении жизни.

«Устали? Да, очень устали. Нужно пренебрегать правилами из-за усталости? Нет, не нужно. Но каждый делает свой выбор.

Потому что постоянно жить в страхе и гонять сонных детей это, конечно, очень сложно, но это не значит, что правилам можно пренебрегать. Это не оправдывает пренебрежение. Поэтому мы всегда фиксируем эти моменты. Фиксация — это констатация факта. Да, устали, но нет, не можем себе это позволить, потому что это может стоить нам жизнь», — подчеркивает психолог.

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Теги: психологічна підтримка, Юлія Зорій
17.07.2023 17:43

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