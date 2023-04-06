Як побороти стрес і тривогу: 5 порад від ведучої і психологині Юлії Зорій

Закінчивши Чернівецький університет за спеціальність «Практична психологія», відома телеведуча активно влилася у нову сферу. З перших днів війни Юлія Зорій працює на лінії психологічної підтримки. До неї постійно звертаються із проханнями допомогти опанувати страх і стабілізувати свій нервовий стан. Психологиня пояснила механіку стресу та дала практичні поради, як його побороти.

Чи варто боятися стресу?

Стреси супроводжують наше життя і їх неможливо уникнути. Але усі ми можемо навчитися успішно з ними справлятися, враховуючи індивідуальні характеристики реакцій і рівень стресостійкості (який у всіх нас дуже різний).

Для початку треба зрозуміти, що стрес — це реакція організму наподразник. А сьогодні, на жаль, таких подразників занадто багато. Навантаження для нашої психіки надпотужне і як результат — сильний стрес, нервові зриви, емоційне вигорання тощо.

Яка причина мого стресу?

Отже, перше, що необхідно зробити — це зрозуміти що саме викликає у вас стрес в даний момент і прийняти цей фактор у вашому житті. «Я розумію чому і через що стресую. Я розумію чому так відбувається. Я розумію чому мені страшно/сумно/дратівливо/тривожно/зле». Далі спробуйте все детально прописати на листочку. Цей процес теж матиме терапевтичний ефект.

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Що я можу зараз зробити?

Усвідомивши і розібравшись у причинах стресу, наступним кроком буде запитання до себе: «Що я можу зробити в цій ситуації? Яких зусиль я можу докласти, щоб хоч трішечки собі допомогти? Як в цих умовах я можу зробити життя комфортнішим?». Незалежно від того де ви знаходитесь — за кордоном чи в Україні, є у вас діти чи немає, пошукайте шляхи — як в цей період полегшити своє життя «тут і зараз».

Дієвим інструментом буде виписування усіх варіантів, які спадають вам на думку. Записуйте усе. Відкладіть, потім поверніться до цього списку і ви точно знайдете щось максимально підходяще.

Дія

Дуже важливо навчитися переключати стресові переживання на фізичну активність. Тому слід пам`ятати, що будь-яка фізична дія зменшує силу емоції.

Дія — це така собі «швидка допомога» при стресі (прибирання, приготування їжі, прогулянка, біг, малювання, гра з дитиною, фізичні вправи, дихальна гімнастика тощо).

Друзі

Підтримка друзів, членів сім’ї та загалом соціальні зв’язки є сильною протидією стресу. Тим паче, що така підтримка зараз необхідна усім. Чим самотніша таізольованіша людина, тим більше вона схильна до стресу. Тож намагайтеся частіше розмовляти, підтримувати зв’язок,ділитися переживаннями, емоціями, планами на майбутнє. Згадуйте щасливі миті життя і загадуйте нові. Водночас дозволяйте собі відпочинок від оточуючих, якщо відчуваєте, що такий вам потрібен.

Сон

Намагайтеся дотримуватися звичного режиму дня. Перед сном уявляйте ситуації, які приносять відчуття безпеки. Мрійте. Плануйте своє подальше життя.

Отже, коли ви зрозумієте природу вашого стресу і знайдете свої власні методи, як подолати його вплив, тоді це і буде та необхідна допомога, яку ви можете собі надати. Ніхто з нас не застрахований від стресу, але лише від нас залежить як ми справимось і проживемо стресовий період і мінімізуємо наслідки.

Джерело: Viva