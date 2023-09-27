“Хейт – це своєрідний податок на публічність”: Юлія Зорій розповіла, чому хейтять відомих людей і як реагувати на негатив у соцмережах

Негативні коментарі в мережі вже стали буденністю і якщо ти публічна особистість, уникнути хейтерів не вийде. Проте можна навчитися правильно реагувати на них. Практикуюча психологиня та ведуча програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 Юлія Зорій розповіла, чому люди стають більш агресивними та атакують хейтерськими коментарями знаменитостей, а також як правильно реагувати на негатив у соцмережах.

“Для початку давайте розберемося, що таке агресія, і тоді стане зрозуміло і про хейт. Агресія є одним із захисних механізмів людини, за допомогою якого, в тому числі, можна скинути негативні емоції і пристосуватися до навколишніх умов. Це природна функція. Вона не лише про негатив, а й про захист і забезпечення існування людини”.

Фактори, які впливають на те, що люди стають більш агресивними.

1.Рівень стресу і тривоги. І ось вам перша відповідь на питання, чому у війну люди стали агресивнішими. Таке накопичення стресу і такий тривалий час життя в травматичних умовах впливають на наш емоційний стан. Війна – не норма життя. Це дуже важко. Люди виснажені, змучені, налякані, злі.

2.Рівень гніву; рівень обізнаності в поточних подразнюючих ситуаціях; психічні розлади; рівень критичного мислення та інтелектуального розвитку теж впливать на збільшення агресії; моральні цінності, бо в кожного з нас свій набір цінностей і тому прояви агресії у різних людей будуть суттєво відрізнятися, тощо.

Отже, факторів, через які агресія збільшується дуже багато, і враховуючи це, кожна людина справляється з нею по своєму: хтось визнає агресію в собі і знаходить екологічний спосіб дати їй вихід через, наприклад, фізичну дію (спорт, чіткий режим дня, робота з психологом, виписування свого стану на аркуш, проговорення з кимось чи на самоті, хтось їде у ліс чи інше безлюдне місце аби покричати, поплакати тощо).

А у когось вмикається інший своєрідний захисний механізм, як знецінення. Бо, щоб бути успішною, реалізованою, щасливою людиною, треба прикласти чимало зусиль – працювати над собою, щось пробувати, старатися, шукати свої сильні і слабкі сторони, піддавати сумніву і порівнювати інформацію, яка непокоїть. А це довго і часто складно. А можна піти легшим способом – просто знецінити іншу людину, її здобутки, успіх, і завдяки цьому відчути себе краще. Ось саме цим знеціненням і займаються хейтери.

“Але тут важливо зрозуміти, що хейт – це своєрідний податок на публічність. Якщо ти людина публічна, то будь готова до того, що інші можуть самостверджуватися за рахунок знецінення і приниження тебе. Найбезпечніший спосіб злити агресію для таких людей – це обізвати, написати гнівний коментар чи повідомлення відомій особистості”

Юлія Зорій також розповіла, як сама реагує на негативні коментарі і чи можна якось боротися з хейтом.

“Для хейтерів знецінення – це чи не єдиний спосіб компенсувати свою нікчемність і невігластво. Тому як я реагую на це? Та ніяк. Я, по-перше, не заходжу навмисно читати коментарі і не перевіряю папки «спам». По-друге, якщо вже мені і натрапить на очі якийсь коментар чи повідомлення, то я або ігнорую його, бо розумію, що ті всі прокльони і висновки «диванних експертів», не мають нічого спільного з реальністю і люди просто не розбираються в ситуації, або ж, якщо маю час і натхнення, то можу вступити в діалог.

Частіше за все вистачає терпіння спокійно все пояснити, дати посилання на різні джерела і інформацію, розвінчати чутки і тоді люди вибачаються, мовляв «знали лише однобоко про все, а тепер розібралися…вибачте».

Не треба боротися з хейтерами. Треба прийняти як факт те, що і такі люди теж існують у цьому світі. Для балансу. І далі вирішити для себе, як реагувати на них. Я намагаюся не реагувати, а ви можете спробувати поборотися і переконати їх в чомусь іншому. Не факт, що у вас вийде, але ви можете спробувати”.