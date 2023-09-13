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Головна / Як врятуватись від тривожності: психологиня Юлія Зорій дала прості поради стоїків / 13.09.2023 18:41
13.09.2023 18:41
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Як врятуватись від тривожності: психологиня Юлія Зорій дала прості поради стоїків

Як врятуватись від тривожності: психологиня Юлія Зорій дала прості поради стоїків

У новому відео проєкту МОЗ «Твоє ментальне здоров’я» психологиня і ведуча програми «Ранок у великому місті» на ICTV 2 Юлія Зорій розповіла про дієві методи самодопомоги. 

Психологиня Юлія Зорій поділилась порадами психологічної стійкості стоїків – однієї з найвпливовіших філософських шкіл античності. Вони вчать вмінню тримати удар перед різними життєвими і горем. Чому саме стоїцизм? Він лежить в основі когнітивно-поведінкової терапії, визнаної Американською психологічною асоціацією однією з найбільш ефективних форм терапії сьогодні, коли людина через зміну мислення змінює свою поведінку. 

Філософія стоїцизму вчить приймати правильні рішення, керувати гнівом, сприймати критику, як ставитися до смерті – власної і своїх близьких. Але головне питання, на яке відповідає стоїцизм, – як правильно жити. Для цього варто дотримуватися 3 стратегій:

  1. Стратегія контролю – визначити, на що ти можеш впливати і зосередити на цьому свої сили. Так ми заощадимо чимало своїх сил, енергії і часу. 

“У нашій владі думка, прагнення, бажання і ухилення”, – нагадує принцип стоїків Юлія Зорій. І радить прийняти думку, що ми можемо контролювати свою поведінку, але не наслідки.

  1. Стратегія відношення – ми не можемо змінити природу речей, ми можемо впливати тільки на наше ставлення до них. 
  2. Вдосконалення своїх чеснот – мужність, опора на себе, вміння бути собою і робити все, що в твоїх силах. 

А також допоможуть прості поради: 

Фокусуйтеся на зусиллях, а не на результатах. Стоїки стверджують, що так ви станете щасливою людиною. Зосередившись на тому, що у вас є, ви суттєво зменшуєте стрес.

Розмірковуйте про кожен пройдений день. Мета цієї роботи – зосередитися на найбільш значущих подіях і відкинути несуттєве. 

 

МАЙСТЕР-КЛАС СТРЕСОСТІЙКОСТІ ТА ЖИТТЄСТІЙКОСТІ розроблено МОЗ, представництвом ВООЗ в Україні, компанією Освіта ХХІ століття та агентством відео-контенту 16×9. 

Також по темі: Вчимося стресостійкості у психолога Віктора Франкла: Юлія Зорій розповіла про дієву методику стресостікості 3 способи життєстійкості: психологиня Юлія Зорій назвала дієві поради Юлія Зорій стала ведучою майстер-класу стресостійкості та життєстійкості від МОЗ
Теги: Ментальне здоровʼя від МОЗ, Юлія Зорій
13.09.2023 18:41

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Як врятуватись від тривожності: психологиня Юлія Зорій дала прості поради стоїків

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