Факти ICTV презентували спецпроєкт до Дня Незалежності

Факти ICTV запустили серію випусків, присвячених Дню Незалежності України. Щовечора в ефірі програми новин автори сюжетів будуть розказувати, за що ми любимо свою країну та чим можемо пишатися у світовому масштабі.

В Україні живе багато хороших людей, відбуваються справді позитивні явища і процеси – нам є чим пишатися. Але, на жаль, вже у звичку увійшло все лаяти – погана влада, погані депутати, погані ми. Це потрібно викорінювати. Спецпроєкт Фактів нагадає українцям, за що ми любимо свою землю і що викликає почуття гордості в наших серцях

‒ ділиться головна редакторка Фактів на ICTV Олена Фроляк.

Перший сюжет був присвячений місцям сили України. У наступних матеріалах глядачі дізнаються про українців, які прославляють країну за кордоном, силу національної пісні і мови, цінність свободи. Переглянути сюжети можна буде і на YouTube-каналі Фактів.

Спеціальні сюжети виходитимуть щодня у випусках «Фактів» о 18:45 на ICTV. Також в ефірі на глядачів чекають особливі привітання ведучих Фактів.

Перше відео за посиланням: https://youtu.be/XuKLAYFKNgg

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.