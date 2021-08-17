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Главная / Факты ICTV презентовали спецпроект ко Дню Независимости / 17.08.2021 16:36
17.08.2021 16:36
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Факты ICTV презентовали спецпроект ко Дню Независимости

Факты ICTV презентовали спецпроект ко Дню Независимости

Факты ICTV запустили серию выпусков, посвященных Дню Независимости Украины. Каждый вечер в эфире программы новостей авторы сюжетов будут рассказывать, за что мы любим свою страну и чем можем гордиться в мировом масштабе.

В Украине живет много хороших людей, происходят действительно положительные явления и процессы — нам есть чем гордиться. Но, к сожалению, уже в привычку вошло все ругать — плохая власть, плохие депутаты, плохие мы. Это нужно искоренять. Спецпроект Фактов напомнит украинцам, за что мы любим свою землю и что вызывает чувство гордости в наших сердцах

— делится главный редактор Фактов на ICTV Елена Фроляк.

Первый сюжет был посвящен местам силы Украины. В следующих материалах зрители узнают о украинцах, прославляющих страну за рубежом, силу национальной песни и языка, ценность свободы. Посмотреть сюжеты можно будет на YouTube-канале Фактов.

Специальные сюжеты будут выходить ежедневно в выпусках «Фактов» в 18:45 на ICTV. Также зрителей ждут особые поздравления ведущих Фактов.

Первое видео по ссылке: https://youtu.be/XuKLAYFKNgg

Также по теме: Что изменило Украину? Сайт «Факты ICTV» запустил голосование ко Дню независимости

 

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Теги: День Незалежності, факти ICTV
17.08.2021 16:36



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