Що змінило Україну? Сайт «Факти ICTV» запустив голосування до Дня незалежності

Сайт «Факти ICTV» запустив голосування, приурочене до 30-ї річниці незалежності України. Кожен охочий може обрати зі 100 запропонованих 5 подій, які на його думку, стали найвизначнішими в історії нашої країни.

Голосування триватиме до 20 серпня, після чого редакція сайту підіб’є підсумки і назве 10 найбільш знакових подій.

До складення списку зі 100 найважливіших подій долучилися історики та відомі медіаособистості. Серед них ­‒ заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв, ексміністр освіти та науки України Лілія Гриневич, CEO Starlight Media Олександр Богуцький, доктор історичних наук Ярослав Грицак, соліст гурту Антитіла Тарас Тополя та інші.

Прочитати про 100 найважливіших подій в історії України та віддати свій голос можна за посиланням: https://fakty.com.ua/ua/vote/znakovi-podiyi-v-istoriyi-ukrayiny/.

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