Как избежать похмелья: ТОП-5 простых секретов

Недаром говорят: как Новый год встретишь – так его и проведешь. Очень часто сказочную атмосферу праздника, которую так долго ждешь, можно испортить чрезмерно большим количеством выпитого алкоголя. Как провести бурно новогоднюю ночь и при этом проснуться в хорошем самочувствии 1 января?
За 20 минут до употребления спиртного выпейте 2-4 таблетки активированного угля
Кроме того, активированный уголь можно принять перед сном и запить большим количеством воды. Наиболее оптимальный вариант: 1 таблетка на 10 кг массы тела.
Не смешивайте разные виды алкоголя
Не стоит употреблять напитки, произведенные из разных сырьевых групп – виноградной, сахарной или зерновой. Например, не смешивайте виноградный алкоголь – вино, или же шампанское с крепкими напитками зернового происхождения – пиво или виски.
Запивайте спиртные напитки негазированной водой или томатным соком
Это поможет замедлить процесс всасывания алкоголя в организм и легче перенести все, что связано с интоксикацией.
Отдавайте предпочтение горячим закускам
Значительно снизят степень вашего опьянения разнообразные мясные и рыбные блюда, вареный картофель. А если вдруг не голодны – на помощь всегда придет зелень и лимон.
Больше двигайтесь
Периодически выходите подышать свежим воздухом, танцуйте, играйте с детьми или просто сходите прогуляться в новогоднюю ночь.
Помните, что хорошее самочувствие и отличное настроение зависит только от вас. Соблюдайте во всем чувство меры и незабываемые новогодние праздники гарантированы!
Юлия Хомик
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